“Es un regalo”: Exvocero de la Conferencia Episcopal se ganó más de $280 millones en sorteo de Kino

“Este premio es un regalo y en los regalos se escucha con claridad la voz de Dios”. De esta forma se refirió el exvocero de la Conferencia Episcopal Jaime Coiro tras haber ganado más de 280 millones de pesos en el sorteo de Kino.

Al respecto, el periodista y diácono sostuvo que jugó “con números relacionados: el día, el mes, dos dígitos del año, las fechas de nacimiento de los integrantes de mi familia… hasta que me faltaba un número”, y de inmediato pensó en el 19, el día en que los fieles católicos veneran a Expedito, el santo de las causas urgentes, como es conocido.

Coiro fue vocero en comunicaciones de la conferencia, y de la Iglesia Católica de Santiago por más de 18 años; además de haber trabajado en medios radiales y como académico en la Pontificia Universidad Católica. Está casado y tiene tres hijos: Mateo, que estudia ingeniería comercial en la UC, y Bruno, en primero medio en el Colegio San Ignacio. Ángel Ignacio, su hijo mayor, falleció a los dos meses y medio, de muerte súbita. “Yo siempre diré que tengo tres hijos“, indicó.

“No estamos preparados para ese dolor. Lo lógico es que los hijos despidan a sus padres. Uno no hace duelo, pero todo queda para siempre. Como diácono he acompañado a muchos padres que han perdido a un hijo o hija. Y es una compañía en silencio, no hay palabras”, confesó.

Finalmente, Coiro sostuvo que “este premio de Kino es un regalo y en los regalos se escucha con claridad la voz de Dios. El nombre de mi hijo, Mateo, también significa regalo, yo soy un agradecido de Dios”.