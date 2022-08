Una internauta acudió a su perfil de la red social Twitter para contar, en primera persona, una extrema situación que vivió a bordo de un vuelo cuando atravesaban la cordillera.

Con fuertísimas turbulencias, pasajeros de un vuelo que venía desde Buenos Aires quedaron aterrorizados en el aire, sobre la cordillera de Los Andes.

Aunque uno de los pasajeros llama a la calma, según puede verse en el video, el objetivo no es alcanzado. Al menos esto no ocurre en los primeros segundos del registro. Al mismo tiempo, la tripulación alertaba en altavoces: “Estimados pasajeros, les recordamos que estamos cruzando la cordillera y deben permanecer sentados“.

El clip fue compartido por una pasajera del vuelo, a través de su cuenta de Twitter, con detalles de la situación vivida cuando atravesaban la cordillera.

El video del vuelo con turbulencias

“Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir. Anoche (14 de agosto), cruzando la cordillera. La grabación no es mía, yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar”, partió la usuaria de Twitter con el video adjunto a su publicación:

Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir. Anoche, cruzando la cordillera. La grabación no es mía, yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar. pic.twitter.com/c5aabIz7bk — P. (@srtape_) August 16, 2022

Un usuario respondió en Twitter a la pasajera de este vuelo: “Hace unas semanas también cruce la cordillera con temporal, me tocó turbulencia y pérdida abrupta de altura. Estuve a punto de jurar dejar la piscola, gracias a la habilidad de la tripulación no tuve que hacer tamaño sacrificio”.

La tuitera no dudó en responder: “Yo invoqué a todas las fuerzas celestiales y recé hasta lo que no me sabía. En este caso nadie de la tripulación dijo nada, fue muy angustiante que no dijeran ‘hey, es normal, está nevando’ qué se yo”.