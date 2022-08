Ministra Izkia Siches por dichos de Héctor Llaitul: “La CAM no es representativa del pueblo mapuche”

El domingo 31 de julio fue entrevistada en TVN la ministra del Interior, Izkia Siches. La jefa de gabinete asistió Estado Nacional, programa que debido a la bullada salida de Matías del Río, tuvo como única conductora a Constanza Santamaría. En la ocasión, Siches habló sobre diversos temas relacionados a la seguridad del país, entre ellos, el caso de Héctor Llaitul.

Sobre el violento actuar de la Coordinadora Arauca Malleco (CAM) y las amenazantes declaraciones de su vocero, la ministra del Interior aseguró que no dejará que haya impunidad. “Para nosotros, la CAM no es representativa del pueblo mapuche y frente a estos llamados y amenazas de usurpación, no habrá impunidad. Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y, obviamente, hacer que la fuerza del Estado se haga presente“, afirmó.

Habló de la extensión de la querella contra Llaitul

En cuanto al anuncio de la organización sobre la toma de siete fundos pertenecientes a las empresas forestales en Angol, Siches declaró que “hay que desalojar si eso se materializa“. Además que también se refirió a la ampliación de las querellas en contra de Llaitul. “No cambió nada, desde el primer momento interpretamos que los delitos tenían que ser perseguidos“, dijo.

Luego, a modo de complementación, se refirió a Fiscalía y su rol. “Desde el inicio vimos que existían una serie de querellas, porque este tipo de acciones han sido reiteradas en el tiempo, que estaban vigentes y, a nuestro juicio, el Ministerio Público podía actuar”, expresó.

Por último, sobre la querella contra Héctor Llaitul, mencionó, lo que a su parecer, es la indecisión de Fiscalía. “Al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino“, declaró.

Habló sobre los dichos del vocero de la CAM

Al final, Izkia Siches abordó la declaraciones de Llaitul, las que cuestionó duramente. “No hay ideas, aquí hay amenazas y además adjudicación de hechos constitutivos de delito“, explicó. Para después volver a referirse a la ampliación de la querella contra el vocero de la CAM.

“Ampliamos la querella justamente para destrabar este conflicto (…) Esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y actuar sin tener que pedir una querella en cada una de las declaraciones de esta persona“, aseguró la ministra del Interior.

