Encuentran cuerpo sin vida de mujer al interior de motel en Quintero

Durante la jornada del sábado se constató el hallazgo del cuerpo de una mujer de 27 años al interior de un motel en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

La víctima, identificada como Valentina y quien era madre de un menor de seis años, habría sido encontrada en una habitación, al interior de un jacuzzi, lugar en donde habría estado sumergida durante horas.

Según la información preliminar entregada por 24 horas, la mujer estaba acompañada tres mujeres y un hombre, quienes compartían con ella al interior del motel llamado El Duende.

Por el momento la situación se encuentra siendo investigada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, quienes están realizando el peritaje correspondiente, además de la revisión de cámaras que el proceso requiere.

Cynthia Pérez, abogada de la familia, expresó que la información que han podido recopilar, es en base a lo que los acompañantes han declarado, sin embargo, explicó que las demás personas que estaban en el sitio “eran amistades que no eran cercanas a Valentina, amistades que eran más periféricas al entorno de Valentina. Nos enteramos, supuestamente esto pasó a las diez llegaron acá, a las doce se alertó a Carabineros, sabemos que no ingresó sola, que ingresó con tres mujeres y un hombre, una de ellas sospechosamente se fue, desconocemos su identidad“.

Al lugar llegaron familiares de la víctima, siendo el hermano de la joven quien entregó testimonio al medio citado.

“Es súper raro lo que está pasando. Me enteré en la mañana, a través de las redes sociales de amigos de la Valentina, de lo que había ocurrido, y fuimos a Carabineros y nos enteramos de la noticia. Mi mamá está en shock, está súper dolida con el tema, y lo único que pido es que se haga justicia y también decir que estamos acá de la doce de la tarde, y PDI llego ahora, son las siete de la tarde. Toda la evidencia que uno podría encontrar, también se van disminuyendo con el tiempo. Entonces me parece muy extraño todo, aparte que acá llegaron a las diez para las diez, y a las once y algo informan la noticia, es como muy premeditado todo lo que está pasando” indicó.