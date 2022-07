La decisión de ampliar a la región de Los Rïos el estado de excepción que rige para la macrozona sur (en las provincias de Cautín, Malleco, Arauco y Biobío, en las regiones de La Araucanía y el Biobío) será uno de los temas que se traten este jueves en La Moneda, en la reunión habitual de evaluación . Sin embargo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, adelantó este miércoles que “se tomarán decisiones”.

“Siempre va a ser una opción usar todas las herramientas que el Estado de derecho le da al gobierno y para evaluar esas herramientas, entre las cuales está el estado de excepción (…) La información que recabe es la que entregaré mañana. Pero sí hay decisiones que se van a tomar”, dijo.

No obstante, esas mismas decisiones se sumarán a las ya comprometidas por parte del Ejecutivo: “(Con el director de orden y seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás) hemos acordado ya, con la información de la fiscalía, la gobernación y la delegación, (que) se han definido tres puntos de control que permitan prevenir, controlar y eventualmente detener a quienes comenta violencia rural”.

Así como en las regiones antecesoras donde rige del estado de excepción, el subsecretario también aseguró que se mejorarán “las condiciones de seguridad de la Ruta 5 Sur, particularmente en los tramos de la región de Los Ríos: cámaras de televigilancia, térmicas y de lectura de patentes”. Dichas modificaciones implicarán una revisión de los contratos de concesión.

De acuerdo a información de Gobierno, en Biobío, La Araucanía y Los Ríos se concentran cerca del 30% de las rutas del país, lo que justifica el refuerzo en las rutas: “Detrás de hechos de violencia de esta envergadura, donde se desplazan en vehículos personas armadas (…) Más importante que el estado de excepción es que se identifique a los responsables y se les sanciones”.

Con todo, hubo también mea culpas sobre la efectividad del estado de excepción hasta ahora: “El Estado de excepción no ha logrado que esto pare y no puede un estado de excepción estar para siempre. Para que no haya impunidad, debe haber una persecución legítima y eficaz”.

En la reunión de este miércoles en Los Ríos participaron representantes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la delegación regional, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), de la Gobernación y la Fiscalía regional.