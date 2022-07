Fiscal explica los pasos a seguir respecto al proceso de extradición de Karen Rojo

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue detenida en Países Bajos durante la pasada jornada de martes luego de permanecer 112 días prófuga de la justicia, esto tras ser condenada a cinco de años de cárcel por el delito de fraude al fisco.

Sobre los pasos en materia judicial y de extradición que se seguirá en este caso los explicó el fiscal Antonio Segovia en conversación con Mañana Será Otro Día de Radio Concierto. “El proceso de extradición tiene dos fases. Una en el que el Estado pide la extradición, que en este caso es Chile. Esta etapa ya terminó, la Fiscalía pidió la extradición“, señaló.

“Luego viene una etapa en Holanda donde reciben esta revisión de extradición y la analizan. Una vez analizados los antecedentes se decide si se cumplen con algunos requisitos y se va a detener a Karen Rojo, que es lo que pidió la Fiscalía. Se dio inicio formal al proceso de extradición”, prosiguió.

Además, el persecutor indicó que si bien no existen tratados bilaterales de extradición, Chile pidió esta acción judicial en base a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Esto va en línea con lo expresado más temprano en ADN Hoy por la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, quien sostuvo que sería muy extraño que “Países Bajos considere que acá no hubo un debido proceso“.

Eso lo complementó el Fiscal Antonio Segovia, quien manifestó que todo apunta a que Karen Rojo pediría asilo político, “lo que podría impedir la extradición en caso de ser cierto“.