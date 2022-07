El sábado pasado, Felipe Galleguillos, gerente general de la isapre Colmena, anunció el inicio de distintas judicializaciones de parte de la empresa en contra de aquellos afiliados que los demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores que aumenta los precios de los planes, apuntando a una “amenaza a la estabilidad y viabilidad del sistema”.

La mañana de este miércoles, ministra de Salud, María Begoña Yarza, abordó el tema en conversación con ADN Hoy.

“Hemos mirado esto con el superintendente con mucha sorpresa, porque la relación que debe establecer la isapre, que es parte de la seguridad social, con sus afiliados, vale decir, con las personas que está mandatado a proteger, no puede ser mediante tribunales. Esa no puede ser la relación. Si efectivamente hay alguna estrategia que tienen que hacer del punto de vista financiero por alguna reflexión que la propia isapre está haciendo, debe ser puertas adentro: optimizar, medidas preventivas, pero no en tribunales”, señaló la secretaria de Estado.

A su juicio, esa misma opinión “es más generalizada”. Así, hizo un llamado: “Le pediría que dieran un pie atrás, que no avanzaran en ese tipo de medidas porque la credibilidad, el apego a las instituciones, lo que hacen esas medidas es que la ciudadanía se desapegan aún más”.

Según la misma información del Ministerio, las ganancias han sido consecutivas “hasta 2020. Incluso con la pandemia más cruda, ese año las isapres tuvieron ganancias históricas. Si una organización que vela por la seguridad de las personas, me pregunto cómo en la mirada a largo plazo no se prevén para estos escenarios donde hay más licencias por salud mental, la falta de políticas. En fin, la lógica financiera es que estas organizaciones tuvieran un colchoncito para prever”.

Otro de los puntos que señaló Yarza es que las acciones de salud en las clínicas y holdings de las que son parte las mismas isapres “están al máximo (…) Me parece que el análisis financiero de estas instituciones deberían tener todas estas distinciones“.

En #ADNHoy Begoña Yarza por posibles demandas de Isapres a usuarios: "Les pediría que den pie atrás. Esas medidas hacen que los ciudadanos se desapeguen aún más de esas instituciones"





Vacunación

Poco antes que empezara el mes de julio, las filas en los vacunatorios eran señal de una medida de presión de Gobierno: la expiración del pase de movilidad en quienes no tuvieran su carta dosis de refuerzo. Hoy esas filas no existe y el letargo en el proceso de inmunización pareciera ser un diagnóstico compartido.

Algo de esta última observación fue parte de lo que habló la mañana de este miércoles la ministra Yarza: anunció cambios en el mismo plan de vacunión, a fin de llegar al grupo que no ha recibido la segunda dosis de refuerzo.

En #ADNHoy Begoña Yarza adelanta cambios en el plan de vacunación: "Vamos a tener que ir a los centros de trabajo, mancomunadamente con las mutuales. Eso viene en estos días"



“El mensaje (para la vacunación) ha sido consistente. El mensaje tiene que ser más específico: yo llamo a los adultos hombres, de 20 a 44 años, a que se vacunen. Ese es el porcentaje que no se ha vacunado. El llamado es a ellos, a su familia, para que estimulemos entre todos, pero también a los empleadores”, acotó la secretaria de Estado.

El cambio del plan iría de la mano de mutuales: “Estamos conversando con la mutual, con las mutualidades en general y eso es lo que vamos a hacer. Vamos nosotros a tener que ir a los centros de trabajo, mancomunadamente con las mutuales, que están muy activas con eso. Eso viene ahora”.

Con todo, la imagen genera es que existe una estabilidad de la pandemia, con baja tasa de letalidad, pero siempre alerta ante la aparición de posibles nuevas variantes. “Hay que estar alerta y con algunas cosas seguras, como hemos conseguido con la vacunación y las medidas protectoras“, apuntó la ministra.