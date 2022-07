Ministro Jackson y estado de excepción en la macrozona sur: “Esto no es algo que uno quiera extender por siempre”

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, conversó con La Prueba de ADN sobre la actualidad política y los temas que ocupan al Gobierno.

Una de las noticias que marcó la jornada es el fin al proceso de la acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches. Frente a esto, el ministro apuntó a que se utilizó una estrategia tomando aspectos de urgencia nacional.

“No debiera haber espacio para tratar de tomar ventaja política respecto a procesos que son bastante largos (…) hay medidas que pueden no compartir algún sector y fueron utilizadas para argumentar una acusación que no tenía fundamento”.

Bajo este punto, el secretario destacó que hay parlamentarios de oposición que no apoyaban la medida. De ahí la crítica a quienes “se buscan aprovechar para hacer un punto político”.

“En vez de centrar los esfuerzos en sacar una ventaja política, podríamos aprovechar esa energía para sacar medidas lo antes posible. Hemos perdido varias horas de legislación (…) la señal de hoy trata a que podemos encontrar lugares en común”.

Agenda económica

Otro de los puntos en los que ha trabajado el Gobierno es en la economía y la forma de poder estabilizar el complicado momento que atraviesa el país. En este escenario, el Ejecutivo anunció la entrega del bono de invierno, algo que ha recibido algunos cuestionamientos desde la oposición.

Jackson apuntó a que se plantean diferentes tipos de dudas y “comentarios que mantienen un nivel para tratar de distanciarse del Gobierno“. Asimismo, apuntó a que otras son de carácter constructivo.

En tanto, tras los anuncios del Ministerio de Hacienda y su titular, Mario Marcel, sobre ayudas a pequeñas y medianas empresas, el ministro Giorgio Jackson explicó cómo funcionará la iniciativa.

“Se ha estado coordinando con el Banco Estado. Va a venir un conjunto de medidas y desde el Ministerio de Economía se está evaluando el sistema de créditos que han tenido las mipymes en el marco del Fogape”, explicó.

Con esto se está planificando en la implementación de los “mejores instrumentos para superar el nivel de apalancamiento de deudas que tienen”.

“En el marco de la reforma tributaria también se incorporan algunas medidas de formalización para la incorporación de empresas nuevas. De tal manera que no tengan que pagar el iva. al comienzo y sea escalonado”, agregó el ministro de la Segpres.

Estado de excepción en la macrozona sur

Desde el Gobierno se mantiene la discusión de la agenda en materia de seguridad con miras en la zona sur de Chile y el ministro Giorgio Jackson se refirió a la forma de trabajo en este punto.

Esto llega bajo la tramitación para extender el Estado de Excepción Constitucional del cual el Ejecutivo tiene “una evaluación positiva“.

“Los eventos y atentados han disminuido de manera considerable en todos los puntos en los que hemos podido estar (…) la focalización permite un desplazamiento estratégico para prevenir estos actos“, afirmó.

Sin embargo, Jackson aclaró que “esto es algo que uno no quiere extender por siempre”. Además, fue enfático en que como autoridades se esfuerzan “semana a semana para detener las causas de fondo“.