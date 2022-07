Fue un registro que se viralizó en Twitter rápidamente. Un conductor de un jeep de color azul que supuestamente chocaba a varios autos en Farellones y se habría “escapado” del lugar.

Las imágenes, compartidas por el montañista Mauricio Purto, generaron de todo en redes sociales, donde el mismo denunciante calificó a quien manejaba de “chofer prepotente impaciente”.

Sin embargo, la historia no habría sido tan así. Y Marcelo Cosmelli, quien es dueño del automóvil, se comunicó con ADN para entregar su versión.

Una que distaría muchísimo de lo posteado por el escalador, ya que el arquitecto explicó qué habría sucedido realmente en el lugar.

La versión del conductor del jeep

Así, Cosmelli contó de entrada que “yo soy residente de Farellones, yo vivo en Farellones. Soy un vecino bien conocido”.

De hecho, cuando se grabó el video, comentó que “me llamó una vecina que había chocado en esa bajada, que si la podía ir a ayudar”. Una acción que habitualmente realiza, ya que su vehículo es bastante grande.

Cosmelli agregó que “en el momento en que yo voy mi jeep se desliza y paso a llevar estos tres autos que son de mis vecinos, que los conozco… Yo no me di a la fuga. Iba con mi señora embarazada de siete meses y me eché a un lado”.

“El día anterior yo ya había sacado a un vecino con el mismo jeep. Pero ese día el camino se congeló, no tienes cómo afirmar un auto. La ley de la montaña es que cuando te resbalas es irte contra ella, para no desbarrancarte. El video que se mostró en Twitter muestra hasta que me tiro a la montaña y salgo. No cuando me bajo y voy a ver a mis vecinos”, reveló.

El arquitecto manifestó que “este señor Purto sube este video a redes sociales tratándome de estúpido, de que no sé manejar. Y lo que dice es una mentira”.

De hecho, el hombre contó que “hoy fui a la compañía de seguro, declaré lo ocurrido y les van a pagar a los tres vecinos por lo que pasó cuando fui a ayudarlos”.

De esta forma, el conductor del jeep azul aseguró que jamás su intención fue fugarse del lugar. Y señaló que todo habría sido un malentendido, donde Mauricio Purto no hizo más que viralizar información errada, por lo que el mismo Cosmelli le pidió bajarla del ciberespacio.