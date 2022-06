“Tuvo que suplicar por una ambulancia”: Padre de joven baleada en Espacio Riesco entregó detalles de la noche del incidente

Hace unos días, cuatro personas resultaron heridas tras una balacera al interior del Espacio Riesco, donde se llevaba a cabo la fiesta “Nikkita”. En concreto, la situación se habría producido tras una discusión en el sector VIP del recinto, instante en el que, según testigos, se habrían percutado cerca de una decena de disparos.

Bajo este contexto, Luis Orellana, padre de joven baleada al interior del recinto, entregó detalles del estado de salud de su hija, así como también más información de lo sucedido esa noche.

“Ahora está más estable, los médicos están viendo cómo evoluciona para extraerle la bala” indicó Orellana a través de una entrevista para LUN.

Detalles de la balacera en Espacio Riesco

“Mi hija y sus amigos, nunca supieron cómo se inició todo. Había mucha bulla y estaba oscuro. Cuando sonaron los primeros disparos, los amigos de mi hija le dijeron que se agachara, pero ella no podía moverse. Parece que la primera bala que dispararon le llegó justo a ella. Me dice que escuchó los disparos, pero que nunca sintió que algo entrara a su cuerpo. Los médicos dicen que la bala entró por el brazo, luego salió y le ingresó nuevamente por el tórax” inició explicando el padre de una de las víctimas.

“Al principio decían que se había alojado en el páncreas, pero nuevos exámenes parecen indicar que está en el límite exterior del órgano” agregó, para luego realizar ña precisión de que “a uno de los amigos de mi hija también le llegó un balazo. Le rompieron el fémur de manera transversal. Así que de los cuatro amigos, dos estaban baleados y los otros dos no“.

Bajo este contexto, Orellana explicó que su “hija caminaba con mucha dificultad. Dice que no podía respirar, que estaba el caos alrededor. Le dijeron que afuera había una ambulancia. Cuando llegó a ella, su otro amigo ya estaba arriba porque había llegado primero y le dijeron que solo podían llevar a uno, o sea, no la querían dejar subir. Era absurdo, tuvo que suplicar por la ambulancia. Después de mucho pedirles que la llevaran al hospital la subieron. Se fue sentada”.

“Primero llegaron al Hospital San José. Lo que mi hija recuerda es que estaba en observación, ella sentada y su amigo en na camilla y que cuando fueron a sacar una radiografía, perdió el conocimiento. En eso llegaron los familiares de su amigo. Nosotros no podíamos porque vivimos en el sur, llegamos al otro día. Como demoraban tanto en atenderlo, los familiares pidieron trasladarlo a la Clínica Indira. De pasada, se llevaron también a mi hija, por suerte” indicó.

Asimismo, el padre de la joven realizó énfasis en las especulaciones sobre lo sucedido. “Mi hija no es ninguna narco, como he escuchado por ahí. Es una profesional, una terapeuta ocupacional de 31 años que estaba junto a otros profesionales de la salud pasándola bien. Nosotros nos vamos a querellar contra los responsables de esto. No puede ser que dejen entrar a un tipo con una pistola a una fiesta” sentenció Luis para el medio.