El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja, conversó con ADN Te Acompaña sobre el anuncio de paro nacional en todas las divisiones de Codelco, tras la medida del Gobierno y la cuprífera de cerrar la fundición de Ventanas de manera progresiva.

Se espera que durante esta jornada se desarrolle una reunión ampliada con los presidentes de 26 sindicatos, para definir los pasos de esta movilización y quedar a la espera de la decisión de la comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados. La instancia tratará esta situación en una sesión programada para este miércoles.

Además de exigir inversión para mejorar los estándares medioambientales, la Federación de Trabajadores del Cobre pide fiscalización a las otras 14 empresas del cordón de Puchuncaví y Quintero, que a su juicio serían las responsables de la contaminación en la denominada zona de sacrificio.

Los pasos del paro de trabajadores de Codelco

Amador Pantoja señaló que “dijimos claramente que si aquí no se generaba el tema inversión, simplemente vamos a paralizar todo Codelco. No es una frase cliché ni tampoco es una amenaza, sino que la vamos a hacer efectiva”.

Sobre los pasos a seguir, explicó que “primero como consejo vamos a hacer un ampliado de presidentes, donde están los 26 sindicatos involucrados que agrupan a los más de 12 mil trabajadores propios, más 40 mil trabajadores colaboradores contratistas que también nos van a acompañar en esta decisión”.

En esa línea, remarcó que “no estamos siendo escuchados ni por el Gobierno ni por nadie con respecto a la situación de Ventanas” y resaltó que “no somos nosotros los que estamos hoy día afectando a Quintero y Puchuncaví, sino que otras 14 empresas que ni siquiera son monitoreadas, que no tienen control de nada“.

“En cambio nosotros, que sí tenemos monitoreo y control, podemos demostrar y argumentar claramente que en los últimos acontecimientos no somos parte de la contaminación que ocurrió en los últimos días en Quintero y Puchuncaví”, subrayó Pantoja.

“No nos pasen la cuenta a nosotros solamente”

El presidente de la FTC remarcó que “entendemos el mensaje” que entregó el Presidente Gabriel Boric respecto a la importancia ciudadana y medioambiental de esta medida.

“Nunca nos hemos negado como trabajadores a las mejoras, especialmente en lo medioambiental, e incluso lo compartimos. Hay que recordar que la contaminación afecta a todos por igual. También están los hijos nuestros afectados por la contaminación, no es algo que afecte solamente a un sector de la comunidad, sino en general”, puntualizó Amador Pantoja.

Sobre lo anterior, subrayó que “esto se resuelve con inversión, para llegar al estándar del Decreto 28 y resolver el problema de la contaminación. Todas las empresas que hoy día están asociadas al cordón de Puchuncaví y Quintero deben actuar en línea y con la misma condición de acuerdo a los estándares internacionales”.

“No nos pasen la cuenta a nosotros solamente, aquí hay empresas privadas que contaminan mucho más que nosotros y por lo tanto aquí se tienen que hacer cargo”, exigió Pantoja.

La discusión en la comisión de Minería

Respecto de la arista política, Amador Pantoja afirmó que “si el Gobierno no quiere entender ni captar para dónde va esto, simplemente se va a ganar un conflicto gratis y doble. Esto va a afectar el tema de la nueva Constitución, porque los trabajadores van a mezclar las cosas aunque no lo queramos”.

Sobre la discusión legislativa, indicó que “estamos agotando todas las instancias. Entendemos que todavía queda un paso, que es la Cámara de Diputados, ya que este tema se tiene que tratar el próximo miércoles en la Cámara, en la comisión de minería. Hemos tenido contacto con ellos, creo que tenemos un lineamiento muy parecido y por lo tanto vamos a ver”.

“Debemos dejar súper en claro: jamás vamos a abandonar nuestra herramienta principal que es la movilización a través de una paralización. No la estamos buscando nosotros, nos están empujando a una movilización que de verdad no nos gustaría hacerla. Pero como nos obligan, porque no nos quieren escuchar, vamos a entrar en la decisión final en el transcurso de hoy día”, sentenció Pantoja.