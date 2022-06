Paula Daza: “En vez de suspender las clases, ¿Por qué no hacer clases telemáticas por una o dos semanas?”

Ante el explosivo aumento en las enfermedades y virus respiratorios que afectan a niños y niñas del país, el Gobierno determinó adelantar y extender por una semana más las vacaciones de invierno para colegios, liceos y jardines infantiles.

Esta medida ha generado una serie de críticas acusando principalmente que los niños perderán clases en un contexto donde la educación se ha visto mermada por la pandemia del covid-19 y las cuarentenas que rigieron en el país desde el año 2020.

Sobre este tema se refirió la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud y ex subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, quien en conversación con ADN Hoy sostuvo que “estamos en una situación bastante compleja en relación a los niños, por la alta circulación del virus respiratorio sincicial”.

“Este virus afecta principalmente, sobre todo en el punto de vista del requerimiento de camas UCI, a los niños más pequeños menores de dos años“, agregó.

Según Daza, este escenario “se veía venir, muchos expertos lo dijeron a principios de este año, que después de dos años que los niños habían estado encerrados y sin exponerse a los virus, estos iban a estar mucho más expuestos y más sensible a contagiarse”.

“Por lo tanto, muchas de las medidas que se tomaron deberían haberse tomado con anticipación, como preparar la red asistencial, recomponer las camas pediátricas que fueron destinadas a adultos, aumentar también las camas UTI pediátricas, y hacer capacitaciones en recurso humano pediátrico”, prosiguió la exautoridad sanitaria.

“Lo mismo que se hizo en la pandemia con los adultos, como la reconversión de camas, hay que hacer con los niños. Una de vuelta de mano”, enfatizó.

En esa línea, Paula Daza manifestó que “hay que hacer todo el esfuerzo hoy en día para disminuir el impacto y tener a disposición una red asistencial integrada para que a ningún niño le falte una cama“.

Adelanto y extensión de vacaciones de invierno

Por otro lado, la exsubsecretaria de Salud Pública mostró sus reparos al adelanto y extensión de las vacaciones de invierno. “Ir al colegio tiene un montón de cosas positivas, pero, en vez de suspender las clases, ¿Por qué no hacer clases telemáticas por una o dos semanas? Así no los niños no van y pueden terminar su semestre”, comentó.

“Hay una serie de estrategias del punto de vista de planificación que se debería hacer ya. Ya se decidió suspender las clases con todo el impacto que esto trae, pero esto debieran hacerlo lo más corto posible. Ojalá se fortalezca toda la red asistencial, servicios de urgencia, comunicación de riesgo, porque aquí, cada día que los niños pierden de clases, es un niño que se ve afectado al igual que su familia”, afirmó.

En ello, Paula Daza indicó que “si hay medidas que se pueden mejorar, hay que hacerlo, independiente si ya se tomó alguna decisión”.

Finalmente, y respecto a la entrega de correos del Ministerio de Salud exigidos por Ciper, Paula Daza declaró que “lo más relevante es que no se entregue la información de pacientes, desde el punto de vista de diagnósticos o tratamientos o cosas que están resguardadas por ley”.