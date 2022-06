En febrero de 2020, una denuncia laboral de una exfuncionaria de Providencia dio cuenta de una medida tomada por la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) para enfrentar las manifestaciones que se registraban con una recurrencia abrumadora: la autoridad municipal había determinado que funcionarios se infiltraran en la llamada “primera línea”. De esta forma, la política con mejor evaluación positiva según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) destinaba recursos municipales (monetarios y humanos) para el control del orden público.

La situación motivó a que este lunes cinco concejalas de Providencia y cuatro parlamentarias del distrito 10 presentaron un oficio a Contraloría para que se investigue a la alcaldesa pues, según argumentaron, la acción estaba fuera de las competencias propias del cargo.

En concreto, se trata del tercer oficio presentado por el mismo tema y ante la misma entidad, que apunta a esclarecer el rol que habrían tenido cinco trabadores mandatados a infiltrarse en la “primera línea”, con el fin de recabar información. Las funciones, según señalaron, se habrían cumplido durante el horario de trabajo.

La diputada Emilia Schneider, una de las firmantes del documento, explicó: “Nosotras somos conscientes que nuestro país vive un grave problema de seguridad del que tenemos que hacernos cargo, pero eso en ningún caso faculta a las autoridades para hacer abuso de poder, abuso de sus trabajadores y trabajadoras, y mucho menos criminalizar el legítimo ejercicio de la movilización y protesta social”.

“Espero que la alcaldesa Matthei se dedique menos a ser precandidata presidencial a cuatro años de una elección y más a colaborar con esclarecer estos hechos que, ojo, no son primera vez que salen a la luz pública, sino que anteriormente ya los habíamos conocido”, agregó la parlamentaria.

Desde la municipalidad, trabajadores precisaron a ADN que Contraloría, pese a los oficios anteriores, no ha solicitado más información que aquella relacionada al despido de uno de los cinco denunciantes.

Desde la UDI, el partido de Matthei, el presidente Javier Macaya le restó méritos al caso, señalando que “carece de absoluto fundamento. No me parece que sea algo plausible ni creíble. Es desconocer y tratar de empañar probablemente una persona que ocupa el primer lugar en las encuestas, en materia de credibilidad, que no se mete en la chimuchina política”.

Junto a la concejala @MacarenaFdezD y la diputada @emischneiderv presentamos un oficio a @Contraloriacl para que investigue las denuncias sobre infiltraciones de funcionarios de @Muni_provi en marchas durante la revuelta social. Hechos que de ser ciertos, son de extrema gravedad pic.twitter.com/aMZwC10dNT — Alejandra Placencia Cabello (@AlePlacenciaC) June 13, 2022

“Creo que es la razón por la cual la alcaldesa Evelyn Matthei probablemente ni siquiera se va a referir a una cuestión como está porque no está involucrada en el devenir del día a día político. Ella hoy tiene una buena evaluación en las encuestas por ser una alcaldesa ciudadana, con liderazgo en temas del siglo XXI: mujer, medio ambiente. Y yo te firmo que es una denuncia completamente injustificada“, añadió el líder gremialista.

Finalmente, las mismas concejalas apuntaron a María Ivonne Johannsen, directora de Fiscalización de Providencia, como una de las responsables de infiltrar funcionarios en las marchas, quien hoy en día sigue en su cargo.