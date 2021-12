Diputada electa Emilia Schneider y denuncia contra Gabriel Boric: “Me parece que es un tema cerrado”

El presidenciable de derecha José Antonio Kast le imputó el delito de abuso a su adversario Gabriel Boric. Luego, pidió disculpas por lo que él señaló como un “error” y no una parte de su estrategia en el camino a La Moneda, pero a esa altura el tema ya había sido instalado.

Sobre los dimes y diretes del caso, se refirió la diputada electa Emilia Schneider. “El tema de la supuesta denuncia que la derecha instrumentalizó sin importar la realidad de una mujer que no quería verse involucrada en estos hechos tan lamentables, ya ha quedado aclarada: se pronunció Gabriel, yo, la mujer involucrada, así que me parece que es un tema cerrado”, dijo.

Quiero ser enfática: no existe hoy ninguna denuncia contra Gabriel, no es un acosador y ha sido muy responsable. Las feministas en #AprueboDignidad hemos trabajado por protocolos para procesar estas situaciones y están a disposición siempre. La derecha no puede decir lo mismo.

— Emilia Schneider (@emischneiderv) December 10, 2021