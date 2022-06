Presidente Boric entrega antecedentes a Fiscalía ante eventual rol de Piñera en violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social

“En Chile no puede haber impunidad“. Así declaró el Presidente de la República Gabriel Boric durante su entrevista con Radios Regionales cuando fue consultado sobre las acciones que, como Gobierno, tomará respecto a las “graves violaciones a los Derechos Humanos” durante el estallido social.

El Mandatario sostuvo que ya entregaron antecedentes sobre estos casos al Ministerio Público, los que no solo apuntan a los responsables materiales de estos casos, sino que también a las responsabilidades políticas, las que incluyen el eventual rol del ex presidente Sebastián Piñera. “Nosotros lo que hemos señalado es que en Chile no puede haber impunidad“, señaló.

“Nosotros no solo pondremos los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de las muertes durante el estallido social, sino también de las autoridades políticas, ese es nuestro deber como Estado”, agregó el Presidente.

“Hace poco nos llegó una comunicación de la Fiscalía para poner todos los antecedentes que tengamos, y eso estamos haciendo“, cerró el Jefe de Estado.

En esta extensa entrevista con Radios Regionales, el Mandatario también aprovechó de referirse a la seguridad en el país y de responder a las críticas de la oposición tras la Cuenta Pública, quienes acusaron una “falta de foco”. “A mí me sorprendió que algunos liderazgos desde la derecha, que seguramente pauteados desde antes de escuchar el discurso, dijeran que no había mencionado la palabra delincuencia. La palabra delincuencia la mencioné 4 veces”, aseveró.