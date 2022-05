La ministra Ángela Vivanco asumió la vocería de la Corte Suprema en marzo pasado. Llegó al cargo en un contexto de cambio de administración en el Ejecutivo, con un nuevo Gobierno que entre sus líneas tiene a personeros que han planteado al menos la duda de la existencia de “presos políticos” en el marco del estallido social.

En conversación con ADN Hoy, Vivanco abordó particularmente esta problemática, a la que se le suma también una serie de hechos de violencia que se han tomado la agenda en las últimas semanas.

“Las personas que están todavía en prisión preventiva son un número muy reducido, que coincide con los delitos más graves y algunos de ellos con personas que tienen antecedentes penales. De ese punto de vista no hay una gran cantidad de personas presas por el estallido social. Y tampoco es un tema que tenga gran incidencia del punto de vista que sean jóvenes, algunos también son adultos”, señaló al respecto la ministra.

En ese sentido, Vivanco hizo la distinción entre la comisión de delitos y estos hechos como tales, y el contexto quizás social e histórico en el que se cometieron: “Una cosa es que haya un ambiente que pueda generar cierta efervescencia, pero otra es que en cualquier ambiente que haya la persona cometa delitos graves. Los ambientes no justifican que uno salga a quemar, o que lesione a otro, o que atente sexualmente, etcétera”.

Siguiendo esa línea, la violencia en las manifestaciones, según apuntó la vocera de la Suprema, “tiene que ser una cosa esporádica y no puede terminar en la comisión de delitos. Desde ese punto de vista, el considerar que por esa razón las personas que hoy están en prisión preventiva son personas que están presas por razones políticas, me parece que no es así. Porque los tribunales no miran la política ni los partidos ni qué es lo que cada uno está defendiendo desde el punto de vista de sus ideas, sino sencillamente mira si la persona está cometiendo un delito a propósito de defender sus ideas, cosa que no es posible”.

“Que haya delitos en contextos políticos no quiere decir que sean delitos políticos”, concluyó la ministra.