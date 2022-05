Nicolás López ingresa a Santiago 1 para cumplir con prisión preventiva

Después de que Nicolás López fuera condenado a cinco años y un día de presidio efectivo tras acreditarse que cometió dos abusos sexuales, a solicitud del Ministerio Público se fijó una audiencia para este viernes con el fin de revisar sus medidas cautelares.

En ella, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió la prisión preventiva de Nicolás López. El Ministerio Público consideraba que su libertad era un peligro para la sociedad y existía el riesgo de una eventual fuga.

Por otra parte, la postura de la defensa del cineasta, que sostenía que no existía peligro de fuga, fue desestimada. Su abogada Paula Vial había argumentado que no tiene trabajo hace cuatro años, su situación económica es compleja y que actualmente no tiene contactos en el extranjero.

Finalmente, el Tribunal Oral de Viña del Mar decretó prisión preventiva para Nicolás López, tras considerar que es un peligro para la sociedad y de que existe el riesgo de que se fugue. Este viernes el cineasta cumplirá su nueva medida cautelar en el centro penal Santiago 1.