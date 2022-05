“Este es un caso que va a repercutir”: medios internacionales reaccionan a sentencia de Nicolás López

El caso de Nicolás López, fue seguido de cerca por algunos medios internacionales. La prensa extranjera informó sobre el juicio del cineasta chileno y de su reciente sentencia a cárcel por 5 años.

El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó al cineasta a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Esto significa que Nicolás López irá a la cárcel, al ser una pena de presidio efectivo.

Algunos importantes medios internacionales informaron sobre la sentencia al director de cine chileno, haciendo hincapié en que era uno de los casos de abuso sexual más seguidos de América Latina.

Medios internacionales sobre sentencia a López

La revista Variety escribió “irónicamente, algunas de las películas de López en Netflix, No Filter (Sin Filtro) y I’m Not Crazy (No Estoy Loca), tratan sobre las mujeres y su derecho a decir lo que piensan. Ambos formaban parte de una trilogía centrada en la mujer que había planeado”.

Además, el medio citó al abogado Juan Pablo Hermosilla para abordar la repercusión del caso en Estados Unidos y el conflicto con algunos contratos firmados por el cineasta.

“Este es un caso que va a repercutir. Tenemos un director que trabaja en Estados Unidos y que produce para el mercado norteamericano. Vamos a aplicar no solo los estándares legales chilenos, sino también los de Norteamérica. Y es por eso que Netflix y cualquier otra empresa que tenga presencia en Estados Unidos se encuentran en una posición complicada: no pueden patrocinar ni apoyar conductas de abuso o maltrato a los artistas”, citó Variety.

Por su parte, el medio francés France 24, publicó “el caso en contra de López, un joven cineasta que filmó películas de corte humorístico que conquistaron al público local como “Sin filtro” (2010) y “No estoy loca” (2018), causó gran escándalo en Chile. Salió a luz en momentos en que el movimiento mundial #MeeToo destapó varios casos de abuso sexual perpetrados por poderosos, en especial dentro de la industria del espectáculo”.

Prensa latinoamericana

En México, el diario El Imparcial, escribió “los abusos de López, que se hizo conocido en el mundo del cine con películas como “Qué pena tu vida”, “Promedio rojo” y “Hazlo como hombre”, fueron destapados por un reportaje publicado en el diario El Mercurio el año 2018. Estos recogieron las acusaciones de distintas modelos y actrices”.

Finalmente, el medio brasileño GZH publicó “un tribunal chileno condenó al cineasta Nicolás López, conocido en el mercado local por dirigir algunas de las comedias más populares del país, a cinco años de prisión por dos cargos de abuso sexual”.