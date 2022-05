Durante este martes, se dio a conocer que el exconvencional, Rodrigo Rojas Vade, cumplió con la sentencia del Comité de Ética de la Convención Constitucional y devolvió la totalidad de su dieta como constituyente, luego de reconocer públicamente que no padecía de cáncer.

En detalle, el documento está firmado por Rodrigo Garrido, Secretario del Comité de Ética, Provida, Transparencia, Prevensión y Sanción de las Violencia del órgano redactor, el cual precisa que Rojas Vade hizo la devolución el pasado 25 de marzo.

“El señor Rodrigo Rojas Vade, exconvencional constituyente, cumplió con lo ordenado en resolución del Comité de Ética, en la que se le obligaba, en un plazo de 5 días hábiles, a la restitución de las retribuciones mensuales percibidas por 10 días del mes de septiembre de 2021, hasta la totalidad del mes de febrero de 2022, (…) por un monto total de $13.718.216”, establece el texto.

“Con fecha 25 de marzo, el señor Rojas Vade realizó el reintegro del monto acordado mediante dos transacciones ejecutadas en el portal web de Tesorería General de la República”, precisa el texto, en donde se constata que el primer depósito se realizó por un monto de $2.518.216, y el segundo por $11.200.000, dando un total de $13.718.216.

El pasado 11 de marzo, Rodrigo Rojas Vade, presentó su renuncia a la Convención Constitucional, por medio de una carta enviada al Tribunal Calificador de Elecciones.

“Nada de lo que yo pueda hacer o decir cambiará el pasado, no hay forma de reparación completa, no hay sanciones que permitan eliminar todo el dolor. Frente a mi error, hice lo que cualquier persona debe hacer en ese momento: reconocerlo, salir de la esfera pública, enfrentar los procedimientos judiciales y administrativos iniciados, presentar mi renuncia y devolver o donar los honorarios por el tiempo que no trabajé”, manifestó en la misiva el exconvencional.