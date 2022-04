El profesor de Historia y Geografía, y director subrogante del Liceo Manuel Barros Borgoño, Sebastián Carretero, le respondió a los alumnos que durante unas manifestaciones durante la jornada del miércoles, incendiaron un bus del transporte público.

Los estudiantes acusaban problemas de infraestructura, de falta de profesores y en los alimentos que se entregan en el colegio. “Desde luego que esas declaraciones están descontextualizadas a la realidad del liceo en la actualidad“, señaló de entrada el director Carretero.

“La alimentación en la Junaeb se ha entregado desde el tiempo de pandemia, sin ningún problema, y en la actualidad los estudiantes se ben beneficiados por sus alimentos sin ninguna dificultad. Todo lo contrario: con generosidad las manipuladoras de alimentos ofrencen dosis extra a quienes así lo necesitan”, añadió luego.

Sobre la infraestructura, y según pudo constatar ADN, hay muros sin pintura. “No faltaban vidrios, los mobiliarios están, las condiciones del liceo son absolutamente óptimas para realizar el proceso educativo”, puntualizó el director.

Sobre los profesores, fue tajante: “Entendiendo que (el regreso presencial a clases) fue abrupto y repentino, generó una dificultad a nivel nacional para cubrir horas docentes. Habían muchas licencias médicas, sobre todo en los primeros meses del año. Sin embargo, a dos meses de inicio el periodo de clases, están todos los profesores, excepto uno que está con licencia por una operación. En ese único caso, no hemos podido encontrar reemplazo todavía, que es el profesor de tecnología”.

Efectos en el barrio

Una de las consecuencias que no midió el director del Barros Borgoño fue la reacción de vecinos del recinto educacional, en los alrededores de avenida San Diego. Por una parte, la condena al siniestro del transporte público fue inmediata, el sentir fue porque “somos un liceo de barrio, del Barrio Matadero. Es a la gente del sector a quienes tenemos que entregarnos”.

“Quemar un bus del sistema público va en directo desmedro de nuestros vecinos. Condenamos el hecho. Sobre si son estudiantes o no (los autores del incendio), es complejo afirmar. Al estar encapuchados, sabemos que habían personas externas. En condición de encapuchados muchas veces no podemos reconocer si son o no alumnos del establecimiento”, agregó.

Por lo pronto, aseguró que se aplicará el manual de convivencia (hecho de forma multiestamental) y desde allí se establecerán sanciones, además de las investigaciones internas que ya comenzaron.

“Lo de ayer fue una situación que ocurrió puntual. Este año han habido 2 manifestaciones en el Barros Borgoño: el 29 de marzo y el 27 de abril. A quienes dicen que están cansados (de las manifestaciones), es falso. Es un tema que viene arrastrándose de hace tiempo, pero no es de todos los días”, concluyó.