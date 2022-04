El 21 de noviembre de 2021, tras la primera vuelta presidencial, el excandidato presidencial Sebastián Sichel anunciaba su retiro de la política luego de quedar en el tercer lugar de las preferencias, siendo superado por Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Hoy se encuentra realizando un diplomado en Europa, y desde Levice, Italia, el expresidente del BancoEstado conversó con ADN Hoy sobre el actual panorama político del país. Al respecto, Sichel sostuvo que tras las elecciones se declaró en oposición de ambos candidatos, a pesar de que en segunda vuelta manifestó públicamente su apoyo a José Antonio Kast. “Yo me declaré oposición de cualquiera de los dos candidatos que ganara en segunda vuelta, porque ambas posiciones extremas le hacen mal al país”, señaló.

Además, señaló que el Presidente Boric “ha exacerbado sus fallas en estos meses en lo que parecía ser su principal debilidad: una especie del ejercicio del poder medio ingenuo y buenista, manifestado en los dichos la ministra del Interior, con sus declaraciones respecto a los presos políticas, sobre el Wallmapu, sobre seguridad”.

“Otro de los errores de Boric es el ‘como pecas, pagas‘. Yo me enfrenté con él respecto al cuarto retiro, yo fui un opositor entendiendo que era una mala política pública, y ahora como Presidente, Gabriel Boric dice que está en contra. Muchos votaron por él porque estaba a favor de los retiros”, agregó.

No obstante, valoró algunos gestos “simbólicos” del actual mandatario. “Yo reconozco cosas simbólicas valiosas que Boric ha hecho. Un gabinete diverso le urgía a un país que se había acostumbrado a gabinetes que parecían cursos de colegio”, indicó.

Diagnóstico de la derecha

Sebastián Sichel también aprovechó de realizar un análisis a la actual derecha, afirmando que este sector “está mirando el futuro con el espejo retrovisor y parece más entusiasmada en volver a los 80, que más bien era autoritaria y con visos de populismo al cual yo no pertenezco ni hoy día, ni antes ni mañana”.

Asimismo, tuvo palabras para su antiguo contendor en las elecciones, José Antonio Kast, apuntando a que este nunca ganará una elección presidencial. “José Antonio Kast me ganó en las elecciones, no tengo ningún complejo en admitirlo, pero no va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial, porque lo que está buscando ese tipo de derecha en el mundo es juntar grupos de interés que están en contra de los cambios y la modernidad. Eso no construye mayoría”, manifestó.

Convención Constitucional

Por otro lado, el excandidato presidencial comentó el trabajo de la Convención Constitucional, declarando que esta “en vez de buscar puntos de consenso, hemos tenido un ejercicio centrífugo, en el que la gracia parece ser mostrar que el otro está equivocado, las fake news. Esto ni en los peores momentos de Chile, en dictadura, había sido tan manifiesto”.

Sin embargo, afirmó que “orgullosamente voté apruebo, no soy de aquellos que dicen ‘me equivoqué’. Yo quiero una mejor Constitución, porque creo que la del 80′ está llena de falencias”.