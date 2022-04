Caso Nicolás López en la recta final: este martes se conoce el veredicto

Este lunes se realizó la audiencia de alegatos de clausura en el juicio oral contra Nicolás López, por su presunta responsabilidad en casos de delitos de violación, abuso sexual y ultraje a las buenas costumbres, denuncias provenientes de las regiones Metropolitana y Valparaíso.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar lleva a cabo la audiencia, donde se entregaron las posturas y alegatos finales de los abogados querellantes y defensores, así como la intervención del Ministerio Público, a través de la fiscal que lleva el caso, Lorena Parra.

Este martes a las 13:00 horas, la justicia entregará su veredicto, en el que Nicolás López podría ser declarado culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Mientras el cineasta insiste en su inocencia, los múltiples mensajes de WhatsApp que rescató la PDI podrían ser clave en el fallo del tribunal.

Los alegatos de la Fiscalía

La fiscal Lorena Parra subrayó que “creemos que la defensa ha tergiversado las pruebas mostradas”. La persecutora además aseguró que el reportaje periodístico que destapó el caso, específicamente la Revista Sábado de El Mercurio, cuenta con toda la credibilidad, ya que cumple con los pasos de una investigación seria.

“En el reportaje no solo se incluye a las víctimas, incluye también a testigos absolutamente imparciales. El reportaje intentó contactar al propio López, pero distinto es que haya querido participar”, señaló en la audiencia la fiscal Parra.

“Sabíamos que la defensa establecería cuestionamientos sobre los víctimas. Es necesario sancionar con perspectiva de género”, agregó la representante del Ministerio Público.

Recientemente la Policía de Investigaciones recuperó más de 2.700 mensajes de WhatsApp que habían sido eliminados y que revelan conversaciones entre López y sus cercanos.

Desde la parte querellante afirmaron que “a propósito de los mensajes, uno se dará cuenta que lo que hace Nicolás López es que él comenta las distintas denuncias, descarta algunas, confirma otras, describe, entrega hasta mucho más detalles y adjetivos”.

Los descargos del cineasta

En sus alegatos, que duraron dos horas, la abogada defensora de López, Paula Vial, señaló que “el Ministerio Público habla de un juicio histórico. Se pretende que esa mediatización actúe como mecanismo de presión. En lo único en que el caso es particular es en que se alteran las evidencias científicas existentes. Hay coordinación de las denunciantes y eso tuvo un efecto directo en la investigación del reportaje”.

Al término de la audiencia de alegatos de clausura, Nicolás López, mediante un comunicado, se declaró confiado y tranquilo con respecto al veredicto de este martes 26 de abril.

“Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”, aseguró.

Y finalizó diciendo que “después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto”.