“Sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social que integren el sistema, se garantizará siempre la propiedad del afiliado(a) respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros“.

Agregando el anterior párrafo al numeral 18° del artículo 19 del Decreto Supremo N°100 que incide en la Constitución, el Presidente Gabriel Boric, junto a los ministros Giorgio Jackson, de la Secretaría General de la Presidencia; Mario Marcel, de Hacienda; y Jeannette Jara, del Trabajo, ingresaron durante la jornada de este lunes el proyecto que garantiza la inexpropiabilidad de los fondos previsionales de los cotizantes en Chile.

La propuesta aparece en una jornada clave para el Ejecutivo, pues se discutirá en la Cámara de Diputadas y Diputados la posibilidad de un quinto retiro del 10% de los fondos previsionales. En paralelo, los congresistas también discutirán la alternativa del Gobierno, quien acotó esta acción solo para deudas de pensiones de alimentos y deudas de servicios básicos.

El contexto fue parte de los temas que se trató durante el comité político ampliado llevado a cabo en horas de la mañana de este lunes en La Moneda. La presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, se refirió a la postura que tomarán los militantes de su coalición, quienes de forma individual se han mostrado a favor del retiro del 10%, y no tanto de la idea oficialista.

“El PPD ha sido claro: su institucionalidad y su mesa han dicho que estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta del Gobierno sobre el quinto retiro acotado, y es nuestra tarea, junto con la de nuestros aliados, trabajar en función de convencer a nuestros parlamentarios para que tomen la decisión que a su juicio es la correcta”, señaló la timonel.

En @estadonacional Ministro de la Segpres, @GiorgioJackson asegura que mañana presentará reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos de pensiones. @adnradiochile — Paulina García. (@PauGarciaRadio) April 18, 2022

Junto con lo anterior, vaticinó que “no es fácil, no existen órdenes de partido en este sistema político, pero no vamos a claudicar a la idea que sigamos ese norte de la discusión del retiro acotado. En la noche veremos esos esfuerzos”.

Otro de los temas que abordó el comité político fue la baja aprobación en la gestión que ha marcado al Gobierno sostenidamente en las semanas desde su instalación.