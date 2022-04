Ministra de la Mujer explicó el pago de pensiones por medio del retiro acotado de Gobierno

Ciudadano ADN conversó con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre el pago de pensiones de alimentos por medio del retiro acotado, anunciado el pasado martes por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, la secretaria de Estado explicó que “de acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Pensiones, hasta el 14 de enero, solo para el primer retiro se recibieron 11.107.980 solicitudes de retención y esto era algo que no estaba en el foco público, que es que el abandono parental en Chile es un problema muy extendido, que afecta sobre todo el bienestar de los niños y niñas”.

En esa línea, la titular de la Mujer señaló que “hubo una respuesta legislativa, que fue la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. Nosotros como ministerio estamos trabajando en su implementación, va estar listo en noviembre y va ser un registro público“.

El pago de pensiones de alimentos y los retiros

Respecto al quinto retiro, Orellana indicó que “la manutención de los niños y niñas y la correcta ejecución de la deuda no puede depender de un evento único, excepcional como han sido los retiros, porque la deuda alimenticia aumenta mes a mes”.

En base a lo anterior, la ministra de la Mujer detalló que “lo que propusimos en el proyecto de retiro acotado, fue generar un mecanismo permanente de retiro con cargo al deudor, que puede ser ejecutado por el juez de Familia. Eso es importante, porque con la solicitud de retención de los retiros dependía de que el deudor quisiera retirar. En cambio, ahora, es algo que va establecer el juez de Familia que está viendo la pensión de alimentos”.

“Eso es un avance significativo, respecto a que las mujeres dejen de estar peregrinando, y casi mendigando que se ejecute la liquidación de la deuda, que es algo que traspasa a las mujeres de todas las clases sociales, de todo el país”, agregó.

Asimismo, la secretaría de Estado aclaró que si bien “muchas de las demandas no están siquiera establecidas, este mecanismo del retiro permanente que establecimos, requiere que la deuda esté liquidada, es decir que el juez de Familia haya asentado una resolución”.

Es más, en ese respecto sostuvo: “Este es un mecanismo que avanza mucho, establece una interoperabilidad entre el Sistema de Pensiones y el Tribunal de Familia, en el que se decreta una retención y esta va directamente al pago de quién es el objeto de bienestar, que es el niño”.

Aún así, Orellana recalcó que esto “no soluciona el problema de la corresponsabilidad y tenemos que seguir avanzando en eso”.

Respecto a este último punto, la ministra expresó que el “abandono parental y la corresponsabilidad familiar en Chile están muy al debe. Nosotros como Gobierno tenemos una visión de que es necesario no solo fomentar la cultura, los comportamientos de la corresponsabilidad, sino que eso tenga bases jurídicas”.

Trabajo laboral feminino

Aprovechando la instancia, Antonia Orellana se refirió a los esfuerzo del Ejecutivo en cuanto a la reinserción laboral femenina y precisó: “El Plan de Recuperación Inclusiva contempla el doble de recursos que la Pensión General Universal, son alrededor de 3.720 millones de dólares y nos estamos comprometiendo a crear 500 mil empleos, de los cuales al menos la mitad sean de mujeres”.

“El plan tiene un foco muy grande en ayudas directas en sectores rezagados, golpeados por la pandemia, en particular las mujeres. En ese sentido hemos trabajado la ampliación del Subsidio Protege, el fortalecimiento del Programa Mamá Trabaja Tranquila, en donde esperamos llegar a más comunas y la extensión del IFE laboral, con especial énfasis en mujeres, jóvenes y mayores de 55 años”, complementó.

Casos de acoso en el transporte público

En tanto, al ser consultada sobre los casos de acoso en el transporte público, la ministra Orellana expresó; “Hemos detectado que hay un aumento en la percepción de inseguridad, que no se ha traducido en mayores denuncias. Lo que no quiere decir que no haya más problemas, sino que quizás, como muestra la encuesta de violencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las mujeres no están confiando en que eso produzca resultados”.

“Lo que estamos trabajando en específico con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz y también con el gobernador metropolitano y prontamente con todos los gobernadores y gobernadoras del país, es en poder establecer planes de mejoramiento de la seguridad, desde la iluminación, hasta campañas en prevención del acoso”, añadió.

Finalmente, la titular de la Mujer se refirió a la propuesta que busca establecer carros de metro exclusivos para mujeres y dijo: “Entiendo que puede ser una aspirina, pero no se puede tratar enfermedades estructurales con aspirinas”.