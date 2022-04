Gremios de emprendedores y Pymes solicitan reunión “urgente” con el Presidente Boric

Diez gremios y asociaciones representantes del sector de los emprendedores y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Pymes, hicieron llegar una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando una reunión urgente para abordar la compleja situación por la que atraviesan y la puesta en marcha de la mesa de trabajo comprometida el 12 de enero pasado cuando el Mandatario ostentaba el cargo de Presidente electo.

Los dirigentes gremiales manifiestan en la carta que los anima una actitud colaborativa con el nuevo Gobierno, y que un encuentro con el Presidente de la República servirá para compartir, en primera persona, “la realidad, anhelos e inquietudes de nuestros representados, muchos de los cuáles tienen sentido de urgencia”.

Asimismo, destacan que “estamos seguros de que con su ayuda y un trabajo conjunto con los gremios aquí representados podremos vencer el flagelo del desempleo y transitar por un camino productivo y de recuperación económica que permita un desahogo a los miles de trabajadores MiPymes y sus familias, quienes arrastran serias dificultades desde la pandemia”.

Los gremios firmantes son parte del tramado social con mayor capilaridad del país, agrupando a cerca de 850.000 emprendimientos, todos del ecosistema de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) de rubros transversales desde comercio minoritario, camioneros, ferias libres, jardines infantiles, gimnasios hasta entretenimiento y cuentan con la base social de trabajadores más importante de Chile.

Una unidad por el bienestar para todos

En el texto enviado al Mandatario, también hacen hincapié en que “esta gran unidad de Gremios no tiene otros compromisos ni diseño político que no sea el bienestar de nuestros asociados, de su Gobierno y de Chile”.

La situación actual de los emprendedores y las MiPymes es en muchos sectores agobiante. A la crítica situación que arrastran desde la pandemia se suma ahora un frenazo económico producto del alza en la tasa de interés, que provocará un encarecimiento del acceso al capital, de los créditos y líneas de crédito, que son tan necesarias para miles de pymes endeudadas.

La misiva cuenta con la firma de los presidentes de la Asociación de Emprendedores de Chile, Marcos Rivas; de la Asociación de Gimnasios de Chile, Marcela Díaz; de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Ricardo Mewes; de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya; de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Ricardo Margulis; de la Federación Nacional de Jardines Infantiles y Salas Cuna, Ana Ramírez; del Instituto de la Pequeña Empresa y la Economía Social, Luis Solís; de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Gianina Figueroa; de la vicepresidenta de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines de Chile, Paola Morales, y del gerente de la Asociación de Productoras, Entretenimiento y Cultura, Jorge Ramírez Arrayas.

“Nos dejan en la ‘mesa del pellejo'”

En tanto, Roberto Fantuzzi, presidente del gremio de exportadores de manufacturas y servicios, Asexma, por medio de un video publicado en Twitter criticó al Presidente Boric y manifestó: “NUEVAMENTE QUEDAMOS FUERA: tengo la sensación q nos dejan en la “mesa del pellejo“. Nos dejan fuera del viaje Argentina, donde todos saben la fortaleza de Gremios PYME. Pero, pareciera que estamos fuera del Programa de Desarrollo. No somos mendigo económico somos parte de la solución”.

Asimismo, el empresario agregó: “Señor Presidente, no nos dé la espalda, el compromiso era que el 12 de marzo nos íbamos a juntar en una mesa con las Pymes. Yo sé que las circunstancias a veces no se dan, pero todavía, después de casi tres semanas no hemos podido hacerlo y hemos tenido algunas reuniones con ministros, de forma aislada”.

“Así no se opera, las Pymes debemos estar dentro de un programa y no estar mendigando y el último knockout que nos dio, no va ninguna Pyme a Argentina, que es su característica, al igual que los italianos está llena de Pymes, los que deberíamos estar en el avión, son justamente los gremios de las Pymes, no nos dé la espalda”, cerró.