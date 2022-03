Este martes 22 de marzo se conmemora el día mundial del agua, una jornada que en Chile tiene como contexto 12 años de escases hídrica que no pareciera tener una solución próxima. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, fue hoy hasta la comuna de Padre Hurtado para revisar el avance de una ampliación de la planta para el servicio de agua potable, a cargo de Aguas Andinas, que proveerá del elemento a la región Metropolitana desde, según estiman, julio próximo.

La obra y la visita son motivo de lo que el mismo secretario de Estado diagnosticó: “El río Mapocho (que, junto al Maipo, proveen de agua a la capital) ya prácticamente no tiene agua”.

“Este tipo de obras son fundamentales para asegurar el agua en la Región Metroponitana. Ahora, paliar la crisis de hoy no significa que no estemos en una situación estructural de crisis hídrica. La sequía se ha extendido por 12 años y no tenemos cómo apuntar a que esto vaya a cambiar en el futuro”, añadió el ministro.

La dependencia del abastecimiento está en los registros de caídas de agua y lluvia. Y si bien con esta construcción se podría enfrentar de alguna forma la crisis, las proyecciones de las autoridades apuntan a un racionamiento “a finales de año o en el verano del 2023”.

“En el día mundial del agua queremos transmitirle que seamos conscientes y solidarios con el agua que usamos. El exceso de agua que puedan tener algunos va a impactar a otros. Tendremos que tomar medidas técnicas y otras, de ser necesario, que nos permita racionar los concursos. Es un recurso finito y tenemos que empezar a cambiar nuestras conductas a nivel individual y empresarial”, desarrolló el ministro García.

Medidas

Las municipalidades han entregado señales de voluntad para enfrentar esta situación: cambio en los horarios de riego, o reemplazo de árboles y plantas que necesiten menos consumo. Señales valoradas por el gobierno central, pero que son solo una de las medidas para combatir la situación.

En línea con lo anterior, desde Obras Públicas han solicitad a la Superintendencia de Servicios Sanitarios revisar una propuesta de registro de consumo familiar (que ya existe para la temporada de invierno) que podría empujar la implementación de otras medidas, quizás más restrictivas. Algo como “un observatorio de consumo del agua”, dijo Gracía.

Por lo pronto, y a modo de ejemplo, desde la municipalidad de La Reina se adelantarán en la revisión de consumo para determinar medidas. Además, para este martes a las 18:30 está convocada una marcha en favor de la defensa del agua, la que se realizará en Plaza Baquedano.