Gobernador de La Araucanía y ataque a Izkia Siches: “El tema más de fondo es que existan zonas en donde ni la ministra del Interior pueda transitar”

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, conversó con La Prueba de ADN, sobre el ataque que sufrió la ministra del Interior, Izkia Siches en Temucuicui y manifestó que hubiera esperado que el Gobierno del Presidente Boric condenara con “mucha más fuerza” lo que ocurrió en la región.

En primer lugar, el gobernador manifestó no tener “mayor información” sobre lo sucedido, y expresó que esos detalles “van ser parte de la investigación, lo único y lo principal aquí es solidarizar con la ministra Izkia Siches, lo que le tocó vivir hoy, es lo que vivimos las personas en La Araucanía día a día por estos atentados, por el terror y el miedo”.

“Lo ocurrido en Temucuicui fue claramente una demostración de esta gente que no quiere avanzar en el diálogo, en la paz en la región y en ese sentido valoro que la ministra en el segundo día laboral ya estaba acá en la región y que estas cosas no mermen el espíritu de avanzar en el diálogo verdadero”, agregó.

En esa misma línea, Rivas detalló que “no sabía y desconocía la agenda de la ministra Siches”, aunque sí tenía conocimiento de la visita de la secretaria de Estado a algunas comunidades en la región.

El tema de fondo, la seguridad

Si bien se criticó que este viaje pudo no estar bien organizado, Rivas afirmó que “el tema más de fondo es que existan zonas en La Araucanía donde ni siquiera una de las máximas autoridades del país, que es la ministra del Interior, pueda transitar libremente, ese es el gran tema en la región”.

“Se habla de Temucuicui como si hubiera mil personas por la violencia, pero aquí hay grupos que están reivindicando la violencia como un mecanismo de lucha, que hay otros temas que hay detrás, narcotráfico, robo de madera y no olvidemos que en esta misma comunidad fue asesinado un PDI”, complementó.

Asimismo, el gobernador de La Araucanía esgrimió que “cuando se habla de avanzar en el diálogo, creo que hay comunidades que son mucho más favorables a dialogar, donde podrían haber recibido (a la ministra Siches) y haber comentado la situación. Claramente no podemos desconocer que estábamos en la zona roja de La Araucanía”.

En base a lo anterior, la autoridad regional precisó que “la normalización de la violencia es uno de los mayores dolores de la región, estos temas parecieran muy normales, pero luego vemos que le pasa a la ministra del Interior, vuelve a saltar el fusible que estas cosas pasan en La Araucanía y no son normales”.

El polémico estado de excepción

En la instancia, Rivas se refirió a el anunció del Gobierno de no renovar el estado de excepción en la llamada macrozona sur y dijo: “Desde el comienzo he sido un opositor de levantar el estado de excepción en la región. Si bien el Gobierno plantea que no ha funcionado, porque es real que en dos meses hemos tenido a ocho personas asesinadas, y lo que tenemos ahí son personas que quieren causar terror y para mí ahí hay actos de terrorismo”.

“En el estado de excepción como se plantea, ha habido una baja en las usurpaciones, una baja en los atentados. El plan cosecha segura funcionó perfecto con el estado de excepción y el mensaje principal aquí es que necesitamos más seguridad y no menos seguridad y si el Gobierno decide retirarlo el 26 de marzo, esperamos que tengan un estrategia más robusta, si no, no tiene ningún sentido”, añadió.

Finalmente, Rivas sostuvo que “el Gobierno debiera condenar con mucha más fuerza, porque lo que pasó es grave, es muy grave (…) Esperaría una condena mucho más fuerte respecto a lo que pasó el día de hoy, no podemos seguir mezclando a estos grupos que no se quieren sentar a dialogar, pero sí debemos trabajar con la enorme mayoría en la región que quieren la paz”.