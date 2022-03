La primera en la historia: Gabriel Boric se toma fotografía oficial con gobernadores regionales

Este viernes 11 de marzo, en medio de las tradiciones del cambio de mando, el Presidente electo, Gabriel Boric se tomó la fotografía oficial junto a las y los gobernadores regionales, en el Palacio de Cerro Castillo, en la región de Valparaíso.

Esta imagen pasará a la historia, ya que Boric se conviritó en el primer Mandatario Nacional en registrar una fotografía juntos a las autoridades regionales electas por voto popular, quienes asumieron por primera vez este cargo tras las elecciones realizadas en mayo del 2021 y algunos en segunda vuelta, tras la votación registrada en junio del mismo año.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego no logró participar del cambio de mando y de la histórica fotografía, ya que la pasada noche de jueves, anunció a través de un post en Instagram que padece de pancreatitis.

“Llevo 6 días de fiebre y hace 3 me hospitalizaron para saber a qué se debía, ya que claramente no era covid. Luego de hartos exámenes les puedo contar que tengo pancreatitis. Si bien el origen sigue siendo un misterio, es probable que sea un virus que aún no logran pillar”, publicó Orrego.

Las reacciones de los gobernadores

Miguel Vargas Correa, gobernador de Atacama, por medio de Twitter posteó la fotografía de las y los gobernadores con Boric y le deseó “éxito al Presidente @gabrielboric” y manifestó: “Cuente con nosotros para sacar adelante las transformaciones que el país demanda”.

Mientras que el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, también vía Twitter, expresó: “Hoy le hemos entregado al presidente Gabriel Boric una pulsera blanca, como símbolo de la Paz. Es la hora de encontrar soluciones duraderas y dejar las diferencias de lado. En la región de La Araucanía tenemos una sola voz: Paz y Reconciliación AHORA“.

En tanto, Luis Cuvertino, gobernador de la región de Los Lagos, igualmente hizo uso de las redes sociales y a través de un tweet afirmó: “Agradezco profundamente al Presidente @gabrielboric por considerar a las y los Gobernadores en este importante momento para nuestro país!”.

