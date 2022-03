“Los quiero declarar ¡casados!”: Así se vivió el primer matrimonio homosexual legal en la historia de Chile

Durante la madrugada de este jueves se celebró el primer matrimonio legal entre una pareja del mismo sexo en la historia de Chile desde la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario.

La pareja, Javier Silva y Jaime Nazar, padres de dos hijos, inmortalizaron su relación en la oficina del Registro Civil de Providencia, luego de siete años juntos. Al evento llegaron el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

La testigo que llevó la pareja tuvo emotivas palabras previas a la unión: “Primero que todo, gracias por hacerme testigo de esta unión. Para todos los que conocemos a Javier y Jaime, es el cúlmine de lo que entendemos por amor. Tienen una de las familias más linda que conozco. La mejor felicidad para ellos y gracias por hacernos partícipe de esto”.

Luego, el funcionario que ofició la unión invitó a Jaime y Javier a que reflexionen sobre estas palabras, sobre todo en los momentos complejos. Y tras ello, los invitó a firmar.

Antes de entregarles su libreta de matrimonio, el oficial señaló: “Y como la ley me autoriza, y como quiero hacerlo junto a ustedes dos, los quiero declarar ¡casados!”.

Palabras posteriores

En conversación con Las Últimas Noticias, Silva se había referido a los alcances de la ley: “Siendo padres vimos que era necesario este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a nuestros hijos en el sentido de que si alguno fallaba, el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia. Somos familia que existimos y nuestros tres hijos estaban en desventaja frente a los demás, esto era necesario”.

Nazar, por su parte, complementó: “Es increíble saber que nuestra familia, nuestros hijos, no tienen nada que temer, que son iguales ante la ley como los hijos de nuestros vecinos, que podemos optar a los mismos derechos, sin sentir que se nos cierre una puerta”.

Durante esta jornada, y luego de dar el sí, la pareja señaló: “En algún momento, cuando pensamos crear familia a nuestro modo, decidimos hacer el acuerdo de unión civil sin imaginar que iba a llegar este momento en Chile. Como en nuestra mente creamos nuestro concepto de familia, pensamos en buscar otro lugar. Por eso para nosotros es demasiado lindo que saber que estaremos acá, con sus abuelos, sus tíos”.