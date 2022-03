Fue la tarde del martes 3 de marzo de 2020 cuando se dio la noticia que cambiaría a Chile como conocemos: el ministerio de Salud confirmaba el primer caso de coronavirus en Chile. Se trataba de un hombre de 33 años de la comuna de San Javier, que había pasado las últimas semanas por distintos países del sudeste asiático.

Dos meses habían pasado desde ese pequeño recuadro en la portada de el matutino El Mercurio que había sido destacado y subestimado por el cantante Alberto Plaza en su cuenta en Twitter: “Eso es un 0,000016% de la población de China. ¿Emergencia mundial?”.

Eso es un 0,000016 % de la población de China. ¿Emergencia mundial? 🤔 pic.twitter.com/kKcFxGYXI1 — Alberto Plaza (@albertoplaza) January 21, 2020

Por supuesto, nadie sabría lo que vendría después: las muertes, la presión al sistema de salud, las restricciones de movilidad, el olvidarse de los rostros por el uso de mascarilla, el alcohol gel para salir o para entrara, la habitualidad de la palabra “aforo” (que reemplazó a la palabra “capacidad”), las multas por solo salir, el miedo a eso que era tan desconocido y que se volvía cada vez más mortal a medida que pasaban los días, la comunicación de riesgo que pasaba de lo local a lo regional y de ahí a lo global, las imágenes que llegaban de países desarrollados con filas de carrozas fúnebres y el cuidado personal no tanto como por cada uno, sino por los queridos.

Las cifras globales: 15 millones de personas contagiadas (casi el 15% de la población), 5,97 millones muertos. El aporte local: 3.098.110 contagiados, 42.411 fallecidos.

Una fecha para reflexionar, tanto para quienes sobrevivieron (con o sin secuelas) como para quienes perdieron a alguien cercano.

Hoy en día hay vacunas que evitan los desenlaces fatales y en algunos casos ya se distribuyen fármacos con los mismos fines. Sobre este panorama, y en esta fecha simbólica, el ministerio de Salud ha calificado la respuesta de la red hospitalaria como “relativamente” positiva, considerando que en el peor de los momentos los centros de salud cuadruplicaron las camas de cuidados intensivos.

“Lo más importante que hemos aprendido es que el sistema integrado, público y privado, estresado al máximo como ha estado, fue capaz de dar respuesta a este desafío gigantesco, y de hacerlo con una rapidez de entrega de servicios y con resultados que hasta el momento son relativamente buenos. No voy a decir que son los mejores del mundo, pero en algunos aspectos son superlativos”, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, en conversación con El Mercurio.

Con todo, y a sabiendas de más de un 90% de la población inoculada con el esquema completo de la vacuna contra el covid-19, Paris recordó: “Esto no se acaba todavía”.

“Si el mundo no es solidario con los países que no han podido vacunar, van a seguir surgiendo variantes que pueden ser menos agresivas, pero más contagiosas. Vamos a tener que estar permanentemente cuidándonos y sobre todo vacunándonos hasta que esto se transforme en una endemia“, apuntó.

Desde el Consejo Asesor Covid-19 fueron prudentes en sus observaciones: Ximena Aguilera, integrante del grupo, señaló: “Hasta donde vamos -porque esto tampoco ha terminado-, yo creo que hay un reconocimiento a nivel internacional, primero de la transparencia en los datos, también respecto de la cobertura de la vacunación”, señaló, y si bien “hemos tenido bastantes pérdidas, también las tenemos mejor contadas que en otros lugares”.

“No diría que es una situación exitosa; exitosa es en los países donde uno sabe que hay buena vigilancia y poca mortalidad, como podrían ser Nueva Zelanda o Australia (…) Pero para el nivel de desarrollo que tenemos, la respuesta ha sido bien razonable, aunque eso no nos debe hacer perder de vista la cantidad de fallecidos que hemos tenido. Entonces, no podemos sacar cuentas alegres”, agregó luego la experta.

Y el punto de Aguilera tiene como respaldo una cifra triste: la mayor cantidad de muertes a nivel mundial ocurrieron en aquella parte de la población perteneciente a los estratos socioeconómicos bajos. Influyeron la comorbilidad, el hacinamiento y las dificultades en el acceso a los servicios de salud. Sin duda, un desafío que enfrentar para no transformar esta historia en una vergüenza que ocultar, sino en una cicatriz que recuerde lo que no hay que repetir.