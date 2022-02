Servicio Nacional de Aduanas tendrá su primera subasta online del año la próxima semana

Más de 150 lotes serán vendidos entre el 23 y el 25 de febrero, en la primera subasta online del Servicio Nacional de Aduanas de 2022.

Este año, al parecer, el fuerte lo llevan los automóviles, con modelos con pujas iniciales desde los $102.000, pasando por una casa rodante marca Nissan del año 1994, e incluso con un bus de pasajeros del año 2019 en el lote 99, el artículo más costoso del remate, con un valor inicial de $3.560.000.

En el catálogo electrónico también se pueden otros artículos como fardos de ropa, cajas de cerámicas, artículos electrónicos y mobiliarios; todos ellos recolectados por los servicios aduaneros de Iquique y Arica.

¿Cómo participar en la subasta de Aduanas?

Para poder participar, los interesados deben ingresar con su Clave Única al sitio web de Subastas Aduaneras y seguir los pasos que ahí se indican.

Una vez hecho eso, deberán pagar el 20% del valor mínimo de los lotes en los que estén interesados antes de las 8:00 horas del lunes 21 de febrero, lo que les permitirá participar de la subasta y pujar por los artículos que les interesen.

Cabe señalar que quienes no paguen este 20% de garantía no podrán participar de las subastas ni cancelar este monto de forma posterior. Desde el servicio también aclararon que en caso de que la persona no se adjudique el lote, este monto se le devuelve.