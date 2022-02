Madre del camionero muerto en Antofagasta: “Mi hijo dejó una familia, un nieto que aún no nace”

La pasada noche de jueves, Milenka Herrera, madre de Byron Castillo, camionero fallecido en Antofagasta, luego de ser lanzado a un paso bajo nivel por un grupo de migrantes, entregó su testimonio y afirmó que hasta la fecha no ha sido contactada por las autoridades.

En conversación con Antofagasta al Día, Milenka Herrara sostuvo: “A mí nadie me ha llamado para decirme nada de lo que pasó, no creo que sea justo que esto quede impune, que todos los extranjeros vengan a acá y hagan lo que quieran”.

En esa misma línea, la mujer afirmó que espera “que se haga justicia, que el Gobierno escuche lo que pasa con las fronteras abiertas, todos los migrantes que entran y hacen pura delincuencia”.

“Uno ya no puede andar en la calle, uno no puede trabajar, mi hijo estaba trabajando, querían asaltarlo, querían subirse arriba del camión”, agregó entre lágrimas.

“Mi hijo dejó una familia, un nieto que aún no nace”

Este no es el primer caso de este tipo que se registra en la zona, ya que Milenka declaró: “El otro día, allá en la mano del desierto pasó lo mismo con unos camioneros”.

En detalles, la madre de Byron explicó “él venía solo atrás, porque eran cinco camiones y era el último, yo sé que él no tenía que haberse bajado, pero no era para que le hicieran eso, menos que lo tiraran como un perro, porque ellos son los perros, no mi hijo”.

“Mi hijo dejó una señora, dejó una familia, un nieto que aún no nace y que hago yo, a mí quién me devuelve a mi hijo. El Estado se limpia las manos, porque a ellos no les interesa”, complementó.

Asimismo esgrimió: “El gobierno no hace nada, porque ellos entran, entran y entran, como si estuvieran en el patio de sus casa, son unos verdaderos animales”.

En tanto, Milenka Herrera, recalcó: “A mí no me ha llamado nadie, no me han dicho que pasó con mi hijo, me enteré de lo que pasó por la redes sociales. A mí me llamó un compañero de trabajo, su jefe, para decirme que había pasado, pero a mí no me ha dicho Carabineros, no me ha llamado nadie para decirme que pasó realmente con mi hijo”.

Cabe señalar, que en horas de la mañana de este viernes, Milenka Herrera, madre de Byron Castillo, camionero fallecido en Antofagasta, habló con Mucho Gusto, en donde volvió a recalcar que no ha recibido información oficial desde las autoridades.