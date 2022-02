Convencional Marinovic será denunciada ante la comisión de Ética del organismo: “Los muy hipócritas se ponen sensibles”, espetó

Luego de los garabatos dichos contra la Convención Constitucional y sus colegas constituyentes, la convencional Teresa Marinovic, del colectivo Vamos por Chile, será denunciada ante la comisión de Ética del organismo, producto de las mismas declaraciones.

En su cuenta en Twitter, la representante del Partido Comunista, Valentina Miranda, escribió: “Y de pasada, van y dan este tipo de declaraciones sin ningún respeto por quienes estamos realmente trabajando por la nueva Constitución. Haré la denuncia ante la Comisión de Ética de la Convención por los dichos de la convencional Marinovic. Situaciones así son impresentables”.

Y de pasá, van y dan este tipo de declaraciones sin ningún respeto por quienes estamos realmente trabajando por la nueva Constitución.

Haré la denuncia ante la Comisión de ética de la Convención por los dichos de la convencional Marinovic. Situaciones así con impresentables. https://t.co/389k3vqucT — Valentina Miranda Constituyente (@ValeMirandaCC) February 9, 2022

En línea con lo anterior, la vicepresidenta adjunta de la mesa de la Convención, Bárbara Sepúlveda (PC), también se refirió a las declaraciones de Marinovic: “Es claramente un exabrupto“.

“A mi en particular me produce mucho conflicto ver que, a pesar de que hemos estado trabajando para generar un buen clima de trabajo en un lugar que es complejo por las diferencias de opinión, que a veces son muy duras, pero no deben traducirse en una descalificación, en improperio, en epítetos de esta categoría”, agregó Sepúlveda.

Marinovic hizo tales declaraciones tras haber abandonado la sala donde sesionaba la comisión de Derechos Fundamentales, como protesta por la metodología usada para optimizar el tiempo. En el punto de prensa respectivo, se refirió al organismo como “Convención cul…” y a sus colegas como “convencionales conchesu…”.

No es esta la primera vez que Marinovic se enfrentará a las resoluciones de la Comisión de Ética: en enero pasado pasó por la instancia producto de su participación en el pleno de las sesiones sin mascarilla.

Con todo, la representante de Vamos por Chile también respondió a esto en su cuenta en Twitter: “Pueden hablar de ‘pacos qlios’, ‘país qliao’, ‘Piñera qliao’, llamar a ‘orinar un caso militar’; incluso ‘pitearse un presidente popapo’ o llamar a ‘quemar todo’ y los muy hipócritas se ponen sensibles cuando se habla de #ConvenciónCul… Váyanse a la … (ud. complete la oración)”.