Daniela Droguett, directora en Magallanes de WCS Chile por incendio en Patagonia: “Claramente tiene que haber habido intervención humana”

Ciudadano ADN conversó con Daniela Droguett, directora en Magallanes de Wildlife Conservation Society Chile (WCS Chile), sobre el incendio forestal que afectan a Tierra del Fuego desde el 25 de enero, que continúan sin control, afectando a bosques nativos en el Parque Nacional Karukinka.

Droguett explicó que “WCS es dueño de este Parque Nacional desde el 2004, que se vio amenazado por una actividad forestal previa a la creación del parque y desde ese año nació el programa de Chile, y desde ahí hemos dedicado nuestros esfuerzos al cuidado y proteger el Parque Karukinka”.

Respecto a cómo se inició el siniestro que ya lleva consuma más de 1.300 hectáreas, la licenciada de en Ciencias Biológicas expresó: “Todavía se están haciendo los peritajes, pero hay un cosa que hay que conocer en nuestros territorios, acá un incendio de esta envergadura no empieza solo, no hay una generación espontánea”.

“Acá claramente tiene que haber habido intervención humana, no sabemos la características, no se sabe bien, pero ese trabajo lo tiene que hacer Conaf para determinar el foco”, agregó.

“Este es un incendio en un ecosistema, que si bien está dentro de una sitio que tiene una definición forestal, estamos hablando de una ecosistemas que está unido a un parque a una masa de bosque que está al sur de Tierra del Fuego”, dijo.

Un cuestionada respuesta tardía

Al ser consultadas por las críticas que apuntan a una respuesta tardía de las autoridades, Droguett manifestó que “creo que si fuera suficiente ya tendríamos apagado el incendio y no estaríamos con el constante miedo a que esto se vuelva a salir de las manos. En Magallanes estamos en época de viento, donde sale en cualquier momento y las rafagas, no son brisas, son vientos de 80, 90 kilómetros”.

“La respuesta tardía es parte de lo que hemos cuestionado”, sostuvo, pero puntualizó que “se está poniendo recursos por parte del gobierno regional, y por parte de la delegación presidencial, pero la respuesta es tardía también porque es un territorio que es lejano”.

“Estamos hablando que para llegar al sitio donde está el incendio, desde Punta Arenas, hay que cruzar el estrecho de Magallanes, hay que viajar de Porvenir a Villa Cameron, que son cerca de dos horas y medio por un camino de ripio, y la brida de incendio de Conaf, además en el inicio del incendio estaba con cambio de guardia que hizo más lenta la reacción”, complemento.

A lo anterior se suma que “no teníamos camiones aljibes, no había maquinaria para mitigar el incendio, se habla de 0,01 hectárea al inicio del siniestro que creció rápidamente a 10 hectáreas y de ahí a las más 1.300 hectáreas afectadas”.

“Se cuestionan las decisiones que pasan por la zona central, este centralismo que sentimos las regiones y que ocurre en estas desgracias, donde los protocolos deberían tener pertinencia a los territorios, en la ejecución como en la visión con la que se debe tratar un incendio”, añadió.

“La naturaleza necesita nuestra ayuda”

Droguett, también se refirió a la ayuda que han recibido del clima y a la esperanza de mitigar este incendio con lluvias, a lo que esgrimió: “Esa es una visión bastante egoísta, el incendio lo iniciamos nosotros, es como nuevamente decir ‘se hizo el incendio que la naturaleza lo arregle’. La naturaleza necesita nuestra ayuda, porque la lluvia no es suficiente. Ayer llovió, se cayó el cielo, estábamos felices, pero no se va acabar solo con una lluvia, el fuego tiene características subterráneas, por lo que la lluvia no va a penetrar de la forma que está funcionando”.

En búsqueda de hacer frente a este incendio que afecta a la Patagonia Chile, que SSW Chile puso a disposición cuatro puntos de acopio en donde se está recibiendo ayuda para los brigadistas y los trabajadores en la zona.

En concreto, existe un punto en Punta Arenas, sumado a la recolección de fondos que hace la Compañía de Bomberos de Porvenir, además de un centro de acopio en Cerro Sombrero, en la zona norte de la isla y uno en Puerto Natales.