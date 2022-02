Hema’ny Molina, presidenta de la Corporación Selkn’am, e incendios en Patagonia: “Son nuestros ancestros, es nuestra historia la que está ardiendo”

Ciudadano ADN, conversó con Hema’ny Molina, presidenta de la Corporación de la comunidad indígena Selkn’am Covadonga Ona, sobre los incendios forestales que afectan desde el 25 de enero a los bosques del Parque Karokynká, ubicados en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Sobre estos siniestros Molina sostuvo: “Tierra del Fuego es el territorio ancestral del pueblo Selkn’am y la verdad que estamos consternados, muy afectados por esta situación”.

“Culturalmente, ancestralmente nuestras enseñanzas siempre nos dijeron que el territorio es parte de nuestra vida, nosotros somos parte de él y son nuestros ancestros, es nuestra historia la que está ardiendo en este minuto”, afirmó.

Testigos de la destrucción de un bosque nativo

En esa misma línea, agregó: “un poco más allá de todo lo que pueda significar para nosotros como pueblo originario, estamos siendo testigos como se está destruyendo un bosque nativo endémico, las turberas, que son un reservorio de carbono que protege de alguna manera la vida. Hay consecuencia de medioambiente que van más allá de nuestro propio país”.

“Llega a ser irónico, hoy (2 de febrero) es el Día Internacional de los Humedales y estamos enfrentando esta situación de una forma devastadora. Chile este año va la bienal con un trabajo para visibilizar y dar a conocer las turberas y vemos atónitos como se están quemando”, añadió.

Protocolos y medidas, un sistema frágil

En cuanto a las medidas y protocolos activados para hacer frente a este siniestro, Hema’ny Molina detalló que “tenemos un sistema frágil, que cuando pasan este tipo de cosas queda como muy al debe los protocolos o la leyes que hay de protección”.

“Aquí podemos darnos cuenta que necesitamos tener leyes más fuertes respecto a lo que son las estrategias medioambientales. Necesitamos, una vez combatido el fuego, hacer un análisis de las dificultades que enfrentan las regiones (…) Todavía estamos viendo que hay un sistema de verticalidad que a veces no es bueno”, complementó.

Es más, Molina precisó que una vez activado el incendio forestal, “hubo que esperar bastante para las reacciones, a pesar que las voluntades siempre han sido muy buenas, pero no hubo un accionar inmediato, como el que hubiéramos querido”.

En base a lo anterior, la presidenta de la Corporación Selkn’am declaró: “Estamos hablando de una isla, de una lugar de difícil acceso, que debiera tener todos estos mecanismos de emergencia con un protocolo establecido, frente a una eventualidad tan inminente como los es un incendio en un lugar donde hay bosque”.

“Chile en general no cuida sus bosques, en cualquier lugar del país no se debiera esperar un protocolo para declarar una alerta roja, un incendio forestal, hoy en día, en cualquier parte del mundo debiese ser una alerta roja (…) no podemos darnos el lujo de perder los bosques que nos quedan, duele en el alma”, indicó.

“Este tipo de tragedias no hacen reflexionar y ojalá que después no hagan sentarnos a buscar mejores estrategias y que todas las voluntades políticas y ciudadanas apunten hacia allá”, continuó.

Necesidad de ayuda

En cuanto a la ayuda recibida, Hema’ny Molina manifestó: “La verdad hemos tenido contacto con el gobierno regional y sabemos que desde el primer día ha estado la atención, lamentablemente e insisto, los protocolos para reaccionar fueron muy lentos y quizás eso dio espacio para que el fuego avanzara”.

“Pero no es momento de criticar lo que ya no se hizo, es momento de accionar en favor de trabajar en conjunto, todos los sectores de acá, público y privado”, cerró.

En miras a la búsqueda de ayuda y con el fin de aportar a la necesidad de movilización, transporte de implementos de seguridad, agua y comida para los y las brigadistas y bomberos trabajando en la zona, la Compañía de Bomberos de Porvenir puso a disposición una cuenta bancaria para recibir fondos y así continuar con la ardua labor de extinguir los incendios forestales que afectan al Parque Karokynká .

En detalle y si quieres aportar a los y las bomberas lo puedes hacer a través de la cuenta corriente del Banco Estado nº92100025100, con el rut 70.892.200-5 y el correo electrónico cbomberosporverni@gmail.com.