Isabel Allende, escritora: “A menudo la oposición está dispuesta a perder la democracia, a destruir un país con tal de mantener el poder”

Sandra Zeballos, conductora de Ciudadano ADN, conversó con la reconocida escritora nacional Isabel Allende, quien lanzó un nuevo libro, titulado Violeta, que está inspirado en la figura de su madre. La narración se desenvuelve a través del género epistolar: las cartas han sido fundamentales en su vasta carrera literaria.

¿De qué habla Violeta?

La premiada escritora chilena explicó que Violeta recibió este título, porque se puede traducir igual en todos los idiomas, además de ser un guiño a Violeta Parra y porque es el color de las feministas.

En detalles, el texto mezcla hechos históricos y sociales con la vida de Violeta, mujer que nace en una familia tradicional y acomodada pero que cambia de condición y que a lo largo de su existencia enfrenta distintas realidades socioeconómicas y en diversos lugares del país, que nunca se menciona como Chile.

En esa misma línea, se narra como la protagonista, rodeada de mujeres, se enfrenta a dolores y experiencias fuertes en un país que vive una dictadura que al principio ella no entiende muy bien, pero que con el paso de los años forja una personalidad férrea y se vuelve feminista.

El libro es de carácter epistolar, es decir, se relata a través de las cartas que Violeta escribe a Camilo, su nieto, el cual está inspirado en el cura Felipe Berríos, amigo de la literata, a quién Allende le dedicó el libro.

“Mi mamá nunca se declaró feminista”

Aprovechando la instancia, Isabel Allende comentó el acontecer nacional, centrado en el feminismo, uno de los temas principales de Violeta.

Respecto a cómo esta nueva obra incluye al feminismo, la escritora sostuvo: “Como le pasó a la generación de mamá, que nacieron cuando las mujeres no tenían ni siquiera derecho a voto y si trabajaban generalmente el marido cobraba el sueldo. No tenías patria potestad de los hijos, no había divorcio, no había nada y lo fueron adquiriendo en los años de la vida de mi madre, que son los años de Violeta y poco a poco se fueron enterando que existía un movimiento feminista en el mundo”.

En base a lo anterior, Allende complementó: “Mi mamá nunca se declaró feminista y siempre le tuvo terror a que yo lo dijera, porque decía ‘hijita van creer que usted es comunista‘, que para ella era más o menos lo mismo, eran dos palabras feas”.

“Mi madre lo que más temía era la agresión que yo iba a recibir. Cómo la gente me iba a pelar y a odiar, pero como eso nunca me ha importado nada, estoy bien en ese sentido”, continuó.

Mujeres al poder

Continuando la conversación, Isabel Allende se refirió al escenario político nacional, poniendo en el centro el futuro Gobierno de Gabriel Boric y el trabajo de la Convención Constitucional, a lo que afirmó: “A Chile lo veo con optimismo, porque va a crear un Constitución donde queda la paridad de género, que es único, no se había hecho todavía”.

“El machismo vernáculo que tenemos ha ido cediendo, porque la juventud fue criada por mujeres como mi hija o como yo, entonces ya tienen otra visión del mundo (…) Pero no olvidemos que el machismo sigue existiendo de manera brutal y el femicidio existe y que hay una guerra contra la mujeres, esa no se ha ganado”, declaró tajante Allende.

“Creo que todo se lo debemos a los jóvenes, una generación que se crio con la inclusión, se crio con hombres y mujeres juntos, sin hacer mucha diferencia”, precisó.

Fe en el idealismo

Respecto a la mayoritaria presencia de mujeres en el gabinete del Presidente electo, Allende no quiso opinar, ya que explicó que las futuras ministras “no han tenido ocasión de demostrar” sus capacidades y además porque ella ya no vive en Chile, por lo tanto “no tengo en la punta de los dedos todo lo que está pasando”.

Aún así, la novelista indicó: “Tengo fe que son gente idealista que va tratar de hacer algo bueno y ojalá no se encuentren con una oposición brutal. A menudo la oposición está dispuesta a perder la democracia, a destruir un país con tal de mantener el poder, ojalá no suceda”.

“Una cosa que veo en Boric, es el deseo que haya una apertura, juntarnos en el centro y ver cómo podemos hacer un diálogo en este para echar adelante al país, sin que nadie tenga que perder demasiado”, expuso.

Por último, Isabel Allende, adelantó que la serie basada en su libro, La Casa de los Espíritus, será una miniserie de ocho o 10 capítulos, dirigida por dos mujeres, y con un elenco latinoamericano, que se estrenará en una plataforma streaming.

¿Cuándo y dónde puedo comprar Violeta?

Violeta, el libro más reciente de Isabel Allende, ya fue lanzado a nivel internacional, pero estará disponible en la librerías del país a partir de este primer fin de semana de febrero, aunque ya existen algunos puntos de ventas digitales, en donde puedes adquirir la nueva obra de la novelista reconocida a nivel mundial.

Si quieres ver en detalle la entrevista realizada a Isabel Allende, lo puedes hacer a continuación: