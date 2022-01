Autoridades detallaron plan maestro para la región Metropolitana: contempla la construcción de 1.200 ciclovías

Entre el 2020 y el 2021 murieron 184 ciclistas en accidentes de tránsito. Sobre estos últimos eventos, el total a nivel nacional fue de 6.630 en el mismo periodo de tiempo: el desglose fue de 109 en 2020 y 75 en 2021. Las cifras impulsaron a que las autoridades abordaran el tema de la movilidad sustentable durante este jueves.

Si bien se reconoce a los ciclistas y los peatones como los factores más vulnerables en la pirámide de movilidad, hay corresponsabilidades en cuanto a los primeros, tanto en el comportamiento como en el planteamiento de la red de ciclovías.

De ello habló el coronel de Carabineros, Freddy Vergara, jefe de la prefectura técnica de Seguridad Vial: “(En la fiscalización de los ciclistas) influye de mayor forma la utilización de teléfonos celulares o, por ejemplo, la utilización de audífonos, que aíslan del entorno acústico a los ciclistas, por lo cual no advierten las condiciones de peligro del momento. La bicicleta es un vehículo, por lo tanto, sus conductores están afectos a cumplir la normativa según lo indica la Ley del Tránsito y por este motivo pueden ser fraccionados. Las condiciones que hacen dificultosa la fiscalización de los ciclistas es la falta de licencia de conductor. Por lo tanto, eventualmente hay que hacer una fiscalización, que es muy demorosa, por establecer identidad y domicilio”.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, adelantó un plan maestro relacionado a la construcción de esta red de movilidad para las ciclos, a sabiendas de la importancia que tiene una infraestructura óptima.

“Nosotros estamos hoy terminando el catastro y el plan maestro de ciclovías de toda la región Metropolitana. Uno de los problemas no es la falta de las ciclovías o el mal estado de las que existen, sino la falta de conexión. En este plan maestro esperamos impulsar ciclovías de alto estándar y refracción de ciclovías existentes. Hay ciclovías que no respetan ningún estandar: van en zigzag, que son angostas, que no van por la calzada, sino por la vereda. Para hacer de Santiago una ciudad pedaleable y caminable nos falta bastante, pero al cabo de este año vamos a tener un plan maestro de más de 1.200 ciclovías que vamos a tener prediseñadas en la ciudad, que cumplan el nuevo estándar y que reparen las que tiene”, proyectó la autoridad.

Propuesta constitucional y actuales estándares

Agrupaciones ciclistas han promovido una norma de iniciativa popular a ser discutida en la Convención Constitucional. Se trata de la propuesta 58.394, y Víctor Hugo Romo, de la organización Bicicultura, relató de qué se trata.

“Estamos recién empezando a recolectar las firmas, hay un gran compromiso de llegar a las 15 mil. No estamos estableciendo el surgimiento de un nuevo derecho, sino que se catalogue como prioritario el ejercicio de la bicicleta, el peatón y el transporte público. Dentro de las políticas de movilidad, que estas tengan la prioridad. El ser ciclista no te hace buena persona, la buena persona está en cualquiera de los modos que tiene la vialidad. Lo importante es que el ciclista es un sujeto que está necesitado de educación”, precisó.

Según las normas de seguridad actuales, el ciclista debe movilizarse con casco protector y elementos de reflectancia. Reiner Baack, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, detalló más: “El ciclista tiene que cumplir con elementos de seguridad: casco protector y elementos de reflectancia. No necesariamente un chaleco, sino que sean visibles por delante y por detrás en el sentido normal de conducción. El ciclo debe contar con elementos de seguridad: focos de luces delantero amarillo o blanco continuo, y rojo detrás que debe ser continuo o intermitente. Además tiene que contar con elementos de reflectancia en la parte delante y trasera, si tiene horquilla también y por el lado lateral también, sobre la rueda”.