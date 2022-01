José Tomás Vicuña e inmigración: “El problema en sí no es la migración, el problema es el abandono del Estado”

Pauta B recibió la visita de José Tomás Vicuña, gerente general en DataLab y exdirector ejecutivo del Servicio Jesuita Migrante (SJM), para hablar sobre la crisis de migración que vive el país principalmente en su frontera norte.

Para iniciar, el ingeniero comercial sostuvo que “escuchamos quejas” respecto a la migración, por parte de los y las chilenas de “situaciones que son muy válidas para quejarse, porque llegan muchas personas, no las conozco, se pueden aislar, hay mayor suciedad, están en las playas, en las plazas”.

Frente a este escenario, Vicuña sostuvo que “hay que validar, escuchar y comprender, porque no saco nada con decir que eso no es. Algo afectivo no se va a terminar por un dato, se va terminar por algo que es afectivo”.

Y la importancia de escuchar las quejas de los chilenos respecto a la migración se ve ejemplificado, en palabras de Vicuña, en los sucedido en Colchane, ciudad donde el excandidato presidencial José Antonio Kast sacó el 95% de las preferencias. “(Kast) porque fue para allá, tres veces y eso es bueno, porque muestra preocupación, es un lugar que se ha sentido abandonado por el Estado”, indicó el gerente general en DataLab.

“Tuvimos que asumir algo de Estado y estamos mal, hay más población migrante que de Colchane y eso no es ni bueno ni malo, pero ha provocado conflicto en el mismo Colchane”, agregó.

El abandono del Estado

Pero estas quejas se contraponen con lo expuesto por la Encuesta Bicentenario, ya que como detalló el exdirector ejecutivo del SJM, “85% de las personas nunca o casi nunca ha tenido una mala experiencia con una persona migrante. Dato que ha sido consistente a lo largo de los años, por lo que hay contraponer a los migrantes y a mis conocidos”.

“La solución de la plaza Brasil fue sacar 100 carpas y ponerlas en otros lados. Obviamente voy a tener una mala sensación y percepción de la población migrante así. Y eso no es culpa de las personas, es del Estado que hizo una pésima política”, afirmó.

Según Vicuña, frente a este escenario se debe comprender “de dónde vienen las quejas”, ya que “el problema en sí no es la migración, el problema es el abandono del Estado. El problema es no controlar las fronteras, el problema es la seguridad, que en vez de ir por los delincuentes, se cierran pasajes”.

Y en esa misma línea añadió: “El problema no está en Colchane, el problema está en Venezuela”, esto, ya que “la crisis (migratoria) no está solamente en Chile, está en la región. Hay que abordarla regionalmente, con diálogo, y ver cómo aplicar medidas humanitarias y no migratorias”.

“La migración no es un problema”

“Este es un tema complejo de abordar”, sostuvo Vicuña y puntualizó que “la migración no es un problema, es una temática que se da y el punto es cómo lo abordó”, pero advirtió que se debe tener cuidado con las personas que “abordan el tema con una sola solución”, ya que significa “que no comprenden el tema”.

Al respecto ejemplificó: “Hay estudios que muestran que cuando Trump habló del muro y puso parte de este, paró un poco (la migración) y después siguió y apareció la red de tráfico”.

En vista a la próxima administración del Presidente electo Gabriel Boric y con miras a abordar la crisis migratoria, el gerente general en DataLab dijo: “Lo ha estado apoyando bastante Luis Eduardo Thayer, que es un académico que lleva 20 años tratando migración, por lo que va llegar una persona que conoce y que sabe”.

En tanto, Vicuña aseguró que uno de los puntos principales a abordar por Gabriel Boric respecto a migración es la entrega de documentos, ya que “hoy una persona en obtener un visa definitiva se demora dos años. Imagínense que uno vaya a buscar su carnet de identidad y se lo dan dos años después”.

Es más, el ingeniero detalló que “este gobierno (de Sebastián Piñera) redujo las personas que analizan las visas de permanencia definitiva, de 54 a 18”.

Encuesta Voces Migrantes 2021

Sobre la situación migrante, el Servicio Jesuita Migrante en conjunto a la consultora Ekhos publicaron la Encuesta Voces Migrantes 2021, sondeo que se realizó entre septiembre y octubre de 2021, a través de encuestas presenciales en hogares de los migrantes.

Entre los principales resultados de este análisis se desprende un bajo porcentaje de aprobación desde los extranjeros residentes en Chile a la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera conduce su mandato, con solo un 26% de aceptación. Lo anterior contrasta con el 63% que sí aprueba la manera en que el gobierno chileno ha enfrentado la pandemia.

Las organizaciones mejor evaluadas por los migrantes en 2021 fueron las Iglesias y las Municipalidades con nota 5,2, y la Policía de Investigaciones con un 5,1. En tanto, la evaluación que las personas migrantes realizan frente a la acogida que han recibido en Chile bajó a nota 5,6, en comparación al 6,0 del 2019.

Para más detalles sobre esta encuesta, puedes acceder a ella en completo a través del siguiente link.