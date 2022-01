Infectóloga Claudia Cortés critica cambios en control del covid: “Es difícil poner una pandemia a cargo mayoritariamente de los afectados”

En un récord de contagios se encuentra Chile debido a la expansión de la variante ómicron, mientras las cifras siguen yendo al alza, en línea con el comportamiento del virus en otros países. Esto, cuando el Gobierno anunció cambios en el manejo de la pandemia, que agrega el concepto de “persona en alerta de covid-19” y refuerza la responsabilidad individual.

En entrevista con ADN Hoy, la infectóloga y académica de la Universidad de Chile Claudia Cortés criticó que “entregar la responsabilidad por completo al enfermo va a hacer que la trazabilidad se pierda y vamos a seguir aumentando los casos”.

“Si me llama una persona y me dice ‘estoy positivo y te acabo de poner como persona en riesgo’, no sé cuánto peso tendrá en mis decisiones. Se recomienda que esa persona inicie teletrabajo, cómo le voy a decir a mi jefe ‘me llamó un amigo, me dijo que está positivo, así que voy a quedarme en la casa'”, añadió.

Destacó además que el término “persona en alerta de covid-19” podría servir para “contactos transitorios” y no para personas que cohabitan con una persona positiva. “Durante dos años la responsabilidad individual no ha sido tanta. Es difícil poner una pandemia a cargo mayoritariamente de los afectados”, siguió la experta.

Ómicron no es leve

La investigadora pidió dejar de hablar de ómicron como variante leve: “Eventualmente es leve en personas vacunadas sin factores de riesgo”.

“Estamos con un aumento de casos enorme, así de que es la tercera ola no hay duda. ¿Cuán preocupado deberíamos estar? Depende de si estamos vacunados. Si no estamos vacunados o con esquema incompleto, deberíamos estar tremendamente preocupados. Ómicron no es una variante leve, es una variante que en la mayoría de los casos de los completamente vacunados ha mostrado tener un cuadro menor, pero en no vacunados es un cuadro grave, con la misma mortalidad y la tasa de hospitalizaciones de variantes anteriores”, sostuvo.

Y destacó tres elementos fundamentales para superar la crisis: ventilar espacios, vacunarse y usar mascarilla. Y aunque los expertos llaman a usar N95 o KN95, Cortés resaltó que “las mascarillas quirúrgicas, o de tres capas, son un poco menos efectivas que las de alta eficacia, pero tienen un costo accesible. Qué mascarilla tengo que usar depende de mi riesgo de exposición: si soy un médico o enfermera necesito mayor protección. En cambio si mi trabajo es en un lugar más bien abierto, tengo poco contacto, con una mascarilla de tres pliegues quirúrgica, es suficiente”.

“Hay que destacar que eso que llaman mascarillas trasparentes, las que usan en la televisión, no sirven de nada”, agregó. “Y las mascarillas de género, que combinan con la ropa, tampoco tienen una protección efectiva”.

La especialista además criticó a la parlamentaria que dio positivo por covid-19 sin contar con sus vacunas. “Las vacunas son seguras, de eso no hay duda. Los efectos adversos graves, y eventual mortalidad, son prácticamente inexistentes comparado con los 5,5 millones de muertos por covid”, dijo. Y aunque respaldó la no obligatoriedad, cree que “para ingresar a edificios públicos, como el Congreso, debería exigirse el pase correspondiente”.

¿Más de 40 mil casos? “Es muy probable”

Una proyección de Mauricio Canals, académico y magister en Bioestadística, estima que el país podría superar los 40 mil contagios diarios en las próximas semanas. “Es un súper experto en epidemiología y su predicción es matemática y han sido extraordinariamente certeras. Si él habla de 43 mil casos, yo le creo. Es muy probable que lleguemos a esos números”, señaló Cortés.

Además, advirtió de que la presión en el sistema sanitario puede aumentar, ya que si bien la alta tasa de vacunación “hace que no haya un aumento de hospitalizados, hay que considerar este millón de no vacunados y ellos están sumamente expuestos”.