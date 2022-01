Caso Valeria Vivanco: Nuevos antecedentes revelaron que informe que inculpaba a detective de la PDI estuvo oculto por más de un mes

Durante la noche del miércoles se reveló un sumario administrativo realizado por la Policía de Investigaciones por la muerte de la detective Valeria Vivanco ocurrido el pasado 13 de junio del año 2021.

Según un reportaje emitido por Chilevisión, un informe realizado al día posterior a los hechos acontecidos, permaneció oculto por más de un mes. Este documento investigativo inculpaba directamente a sus compañeros de institución por sus responsabilidades en aquel día.

El sumario “304” fue realizado el 14 de junio, un día después de lo sucedido, para determinar posibles responsabilidades administrativas de quienes acompañaban a Valeria Vivanco, dando por hecho que el responsable del homicidio de la detective era uno de los acusados que fueron detenidos ese día tras un persecución, lo que resultó ser falso.

A los tres funcionarios de la PDI que acompañaban a Vivanco, Leonel Contreras, Felipe Gallardo y María Constanza Norambuena, además de los dos detenidos por este caso, se les practicó un análisis de las muestras de residuos de disparos, siendo Contreras el único que arrojó positivo.

El jefe de la sección de Microanálisis, Francisco Torres, reconoció haber recibido las pericias y haber informado inmediatamente a la prefecto jefa del Laboratorio de Criminalística, Viviana Acevedo.

Versiones encontradas en la Brigada de Homicidios

Sin embargo, y tras la llegada del informe a la Brigada de Homicidios, el documento quedó guardado donde se acumulan cientos de pericias de distintos crímenes. Así al menos lo declaró el subprefecto Erwin Rojas.

“No tenía conocimiento de que el peritaje había llegado el día 29 de junio a la Brigada de Homicidios (…) tampoco se sabía que ese peritaje estaba listo, de lo cual tomé conocimiento oficial el día 29 de julio“, sostuvo.

No obstante, Jorque Márquez, prefecto y superior de Rojas, contradijo su versión, afirmando que este había retirado el informe dos semanas antes del 29 de julio. “La prefecta Viviana Acevedo hace mención que el subprefecto Erwin Rojas, unas dos semanas atrás, había concurrido a retirar copia del peritaje de residuos nitrados al laboratorio de Criminalística de lo cual yo no tenía conocimiento. En ese momento el jefe Nacional se mostró sorprendido, pero no se profundizó en ello”, indicó.

A pesar de que la investigación por este caso sigue en proceso, se pudo confirmar que el informe que inculpaba a Leonel Contreras de haber percutado el arma de donde salió la bala que mató a Valeria Vivanco, estuvo más de un mes en cajas junto a otros documentos.

En tanto, Contreras sigue en prisión preventiva tras la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado viernes 7 de enero.