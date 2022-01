Alcaldesa Evelyn Matthei informó que dio positivo por covid-19

Durante esta jornada, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei informó que dio positivo por covid-19.

Mediante sus redes sociales, la jefa comunal explicó que el pasado viernes en la noche comenzó con sintomatología asociada al coronavirus, conociendo el resultado positivo durante la noche del sábado.

Matthei sostuvo que “no sé cómo me contagié”, detallando que “los síntomas son relativamente leves, y estoy segura que eso es porque tengo las tres vacunas“.

“Obviamente voy a estar aislada, pero eso no significa que no me preocupe de los temas de la municipalidad, porque estoy funcionando de una manera muy cuidadosa para no contagiar al resto de mi familia”, agregó Evelyn Matthei tras informar que dio positivo por covid-19.