Murió Roberto Garretón, destacado abogado y Premio Nacional de Derechos Humanos 2020

Este lunes se conoció el fallecimiento de Roberto Garretón, destacado abogado y Premio Nacional de Derechos Humanos 2020. Previo a la Navidad, desde su entorno habían señalado que el académico se encontraba delicado de salud.

En el contexto de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, Garretón encabezó el área judicial de la Vicaría de la Solidaridad. Su trayectoria estuvo marcada por su activa participación a favor de los Derechos Humanos, así como en la formación de defensores. Por ello, durante su última etapa de vida recibió múltiples homenajes.

En 2009 concedió una entrevista a ADN, en la que se refirió al recurso de amparo que presentó el actual Presidente Sebastián Piñera en 1982, en el marco del caso del Banco de Talca, que reflotó en esa época, cuando competía en las elecciones presidenciales de ese año.

“En este ambiente Piñera presenta un recurso de amparo a favor de él, y no tiene ninguna posibilidad de perderlo porque él era una persona del régimen“, dijo Roberto Garretón en ese entonces. “El hecho que Piñera hubiese sido liberado por un recurso de amparo acogido por la Corte Suprema de los jueces de Pinochet no significa inocencia. Los jueces siempre tuvieron una política de impunidad, y por lo tanto no significa que no haya cometido el delito”.

Tras recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos en el año 2020, señaló en ese entonces que “si yo lo recibo hoy día, es porque al consagrar mi vida a la defensa de los derechos humanos encontré en quienes luchaban en la Vicaria de la Solidaridad y en muchas otras instituciones y en la víctimas que me solicitaban mi cooperación, encontré el valor, la resiliencia, la capacidad de levantarse y luchar contra la injusticia”.