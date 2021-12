Autoridades anunciaron trabajo integral para enfrentar aumento sostenido de comercio ambulante

El diagnóstico entre las autoridades es común: el comercio ambulante ha proliferado en las últimas semanas, y más aún en época de fiestas de fin de año. Las estaciones de Metro son uno de los focos de preocupación: atochamientos y ofertas que incluso podrían entorpecer salidas de emergencia frente a eventualidades.

Pero no solo es el libre tránsito la preocupación. Se habla de “mafias” entre los mismos comerciantes, quienes reaccionan con actitudes violentas o que comercializan productos ilegales, escapando así de todo control.

El Presidente de la empresa Metro, Louis de Grange, profundizó más en el estado actual de este tema. “Nosotros tenemos algunas estaciones que han sido muy complejas, como Estación Central o La Cisterna, en que son mafias organizadas, son personas violentas, armadas incluso”, señaló.

“Hay que ser sinceros: Metro por sí solo no va a ser capaz de enfrentar a estas bandas. Necesitamos el apoyo de Carabineros, de la PDI, de las Fiscalías, de los municipios. Tenemos mesas de trabajo con todos ellos, hemos hecho un esfuerzo permanente, pero no ha sido suficiente. Metro ha presentado iniciativas para trabajar con pequeños comerciantes. En estación Libertadores formalizamos el comercio ambulante. En lugares como Estación Central, que no están diseñadas para ese comercio, ponen en riesgo la integridad de los pasajeros”, añadió de Grange.

Y son las mismas razones de seguridad que el también académico expuso las que limitan la entrega de permisos, por ejemplo. Sin ir más lejos, Estación Central no cuenta con la infraestructura para erigir módulos o stands que acojan a los trabajadores informales.

Norma Jara, una de las vendedoras de estas estaciones, se refirió a la situación. “Esta pasada (en Estación Central) es mucho más ancha que Salvador, que es donde hicieron módulos. Acá se puede hacer, apegado a la pared. Si no se pudiera ¿por qué hicieron en Salvador módulos?”, manifestó la trabajadora.

Por lo pronto, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, dio cuenta del trabajo activo que han tenido desde la institución regional con los diferentes actores involucrados en esta problemática. “Tenemos que tener una estrategia regional y nosotros, si bien no tenemos facultades para enviar a las policías, si vamos a sentarnos en una mesa para que junto con los municipios, el Metro y los centros comerciales tengamos una estrategia común”, sostuvo.

“El comercio ambulante está absolutamente desbordado. Hay gente que entiende y cree que puede trabajar en cualquier lado. Entiendo que hay una dimensión social, pero esa no es la manera. Lamentablemente detrás de las necesidades de algunas personas se esconden mafias de personas que venden artículos importados ilegalmente o sin la certificación necesaria, pero con actitud delincuencial. Hemos tenido cinco guardias de Metro agredidos, funcionarios municipales de distintas comunas agredidos y eso tiene que parar”, concluyó el gobernador.