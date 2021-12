Hermógenes Pérez de Arce por muerte de Lucía Hiriart: “Era una gran mujer que le prestó grandes servicios al país”

Durante esta jornada se confirmó la muerte de Lucía Hiriart Rodríguez, viuda del dictador Augusto Pinochet.

Bajo este contexto, el abogado Hermógenes Pérez de Arce, quien fuera cercano de la familia Pinochet y que en reiteradas ocasiones manifestó su apoyo público hacia la Dictadura Militar, se refirió al rol de Lucía durante este periodo.

“Lamento mucho el fallecimiento de la señora Lucía, yo creo que es una gran mujer, acompañó a su marido activamente durante sus casi 17 años de gobierno” comenzó diciendo el economista durante un contacto telefónico para Chilevisión.

“Políticamente yo me sentía muy a fin a ella, y ella muy a fin a mí también, y en un momento me participó su coincidencia con las ideas que yo expresaba así que, siempre me sentí en ese aspecto muy interpretado por ella” agregó.

Asimismo, el periodista explicó que “la influencia de ella en su marido también fue benéfica en ese sentido, ella era partidaria de las mismas ideas que yo, de una sociedad libre incluso, en algún momento del gobierno del presidente Pinochet, había funcionarios, altos funcionarios que pedían que yo dejara de hacer comentarios en la televisión, que hacía de carácter económico por discrepar de un momento en el que el gobierno se desvió en los años 80 de la política económica de los Chicago Boys, y yo persistí en esa línea, y recibí el respaldo de la señora Lucía” indicó para el medio citado.

Rol de Lucía Hiriart de Pinochet según Hermógenes Pérez de Arce

“Yo creo que ella no tenía una influencia decisiva en las políticas de gobierno pero si tenía opinión propia. Yo me sentía muy identificado con ella, porque ella participaba en las mismas idea que yo divulgaba y defendía. En algún momento, en los años 80′ cuando el gobierno militar se desvió de la políticas económicas, yo discrepé de eso, y ella me apoyó mucho, desafiando se podría decir, a la línea oficial”.

“No hagan más que lamentar el fallecimiento de una gran mujer, que le prestó grandes servicios al país” explicó Pérez de Arce.