Gabriel Boric en reunión con representantes de iglesias evangélicas: “Yo no me someto a presiones. Actúo en función de principios y convicciones”

Durante esta jornada de martes, el candidato presidencial Gabriel Boric sostuvo una reunión con representantes de las iglesias evangélicas de Chile de cara a la segunda vuelta.

En este contexto, el abanderado de Apruebo Dignidad llamó al mundo evangélico a no tener miedo a las alianzas internas de la coalición, refiriéndose específicamente al rol del Partido Comunista. “No le tengan miedo a nuestra alianza ni a nuestros aliados en el gobierno. Soy una persona con independencia evidente, creo que lo he demostrado en momentos difíciles”, señaló.

Además, Gabriel Boric indicó en esta junta con representantes de las iglesias evangélicas que él no se somete a presiones. “Creo haber demostrado, y que eso sea un precedente para ustedes, de que yo no me someto a presiones. Actúo en función de principios y convicciones“, agregó.

Recordemos que este lunes 6 de diciembre comenzó la campaña “un millón de puertas para Boric”, donde importantes figuras de la coalición de Apruebo Dignidad visitarán diversas viviendas a lo largo de Chile.