Decretan prisión preventiva para mujer que asesinó a su hija de tres años e hirió a su hijo de 12 en Rancagua

El Juzgado de Garantía de Rancagua determinó la medida cautelar de prisión preventiva para la mujer que la noche del martes y madrugada del miércoles asesinó a su hija de tres años e hirió gravemente a uno de 12, mientras que la tercera hija de la mujer pudo escapar ilesa tras esconderse en un baño.

AHORA: Juzgado de Garantía de Rancagua decreta la medida cautelar de prisión preventiva a imputada por parricidio. Plazo de investigación: 180 días pic.twitter.com/mi2rdww7ZP — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 3, 2021

Los delitos que se le imputaron fueron parricidio consumado, parricidio frustrado y parricidio tentado. Además, se estableció un plazo de 180 días para la investigación de los hechos.

Los hechos ocurrieron en Villa Galilea, en la región de O’Higgins. La menor asesinada tenía 3 años, mientras que el que sobrevivió al ataque, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional, tiene 12.

Los motivos detrás de los sangrientos hechos aún se desconocen. El coronel Patricio Tirado, quien pesquisó el lugar tras cometidos los ataques, señaló que “lo que hablamos con el conviviente es que no sabe cuál es el motivo de la acción de su conviviente. No tiene medidas cautelares, no han tenido problemas y no hay nada en el sistema de orden judicial”.