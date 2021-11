Dra. Cordero cuestionó nuevamente derecho a voto a “personas que no tengan la suficiente formación”

Una vez más, la ahora diputada electa por el Distrito 10, María Luisa Cordero, también conocida como Dra. Cordero, vuelve a estar en el centro del debate, ya que nuevamente volvió a cuestionar el derecho a voto a personas que, a su juicio, “no tienen la suficiente formación”.

La psiquiatra participó del espacio televisivo de Mega, Pecados Digitales, en donde volvió a revivir las polémicas declaraciones que hace durante el 2013 la ubicaron en el centro de las críticas, luego de expresar que su voto “vale 10 veces más que el de [su] asesora del hogar”.

Los animadores del espacio, le consultaron a la Dra. Cordero, si mantenía esta idea sobre el voto, pregunta que la parlamentaria electa respondió con un “sigo pensando igual”.

“Uno sufre que personas que no tengan la suficiente formación…”

“A mí me encantaría que la Bertita tuviera la misma información que yo. En el fondo la crítica, quiero decirlo abiertamente, que criticar no significa faltar efectivamente a una persona. Yo siento mucho que la Bertita no haya llegado a aprender las cosas que he aprendido yo, entonces uno sufre que personas que no tengan la suficiente formación, sean capaces de elegir a los políticos que tenemos, porque los políticos le hacen más daño a la Bertita que a mí”, expresó Cordero.

Además, agregó que para ella el voto “tiene un sentido de información que aquí en Chile está descuidado”.

Aprovechando la instancia, la psiquiatra se refirió a su futura labor en el Congreso Nacional y afirmó que lo primero que hará es “transparentar que Chile tiene una formación nefasta, la educación pública chilena es lo peor que hay y nadie quiere enfrentar que la gran venganza del dictador (Augusto Pinochet) que tuvimos nosotros, fue precisamente vulgarizar la educación a grados infinitos”.

María Luis Cordero, asumirá el próximo 11 de marzo del 2022 su primer periodo como diputada de la República, tras ser electa el pasado 21 de noviembre, con 20.498 votos, es decir el 4,49% de las preferencias en su distrito.