“Se está buscando un escándalo a la Convención”: constituyentes descartaron fiesta “desenfrenada” en hotel del Biobío

A pocos días de instalada la Convención Constitucional en la región del Biobío, una situación al menos particular se vivió en el hotel Pettra, donde algunas de las autoridades se están alojando.

Según se pudo conocer, aparentemente los representantes habrían protagonizado una situación de festejo “desenfrenado” en horas de la noche del jueves 25 de noviembre en las inmediaciones del hotel.

El convencional Fernando Atria confirmó que sí estuvo alojado en el recinto, pero sobre los hechos declaró: “no tengo idea, no sé, yo estaba al interior de mi habitación, en el restaurante y la salida”.

En la misma línea, el convencional Manuel José Ossandón, dijo no ver “nada anómalo, ni reclamos. No hay delitos comprometidos, no sé si da para tanto (…) Me da la impresión que emitir ruidos molestos no es delito. Yo voy a seguir actuando como siempre ha sido, dentro de los cánones de la civilización, con mucho respeto. No hay que hacer mucho alboroto”.

“Soy autoridad de este órgano y debo cuidar este órgano. Uno puede distenderse, dentro de ciertos cánones y manteniendo la civilización”, concluyó Ossandón.

Atria, además, añadió que “esta situación no creo que justifique el revuelo armado. Es una desproporción. Creo que nunca ha habido una situación así. Se está buscando un escándalo a la convención”.

De momento, desde el hotel Pettra aún no se han referido de forma oficial sobre la situación.