Senador Pedro Araya confirmó que proyecto de cuarto retiro de las AFP “no será votado antes de las elecciones”

El pasado martes, la presidenta del Senado Ximena Rincón anunció que este miércoles se constituirá la comisión mixta que discutirá el proyecto de cuarto retiro de las AFP.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador Pedro Araya, confirmó en ADN Hoy que esta jornada se reunirá con la comisión, a pesar de los intentos por iniciar la discusión el mismo martes. “La comisión mixta se conformará este miércoles a las 10:00 horas, y una vez constituida se discutirán las reglas de funcionamiento”, señaló.

Asimismo, el parlamentario manifestó que la comisión no tiene un plazo de trabajo definido, ratificando además que el proyecto no se votará hasta después de las elecciones del 21 de noviembre. “La comisión no tiene un plazo definido de trabajo, pero yo he señalado que debemos trabajar con premura en dar una respuesta a los chilenos sobre si se aprobará el proyecto de cuarto retiro”, sostuvo Araya.

“El proyecto no será votado en la Sala de la Cámara de Diputados ni del Senado antes de las elecciones, eso está livianamente claro”, indicó el senador, agregando que “esperamos que, en la medida en que todos los integrantes de la comisión puedan flexibilizar posiciones, poder construir un acuerdo y que la ciudadanía sepa que si la comisión mixta llega a un acuerdo, ese acuerdo debe ser ratificado en la Cámara de Diputados y Senadores”.

Por otro lado, Pedro Araya manifestó que dependerá de la propia comisión si se invitará a expertos durante la discusión del cuarto retiro. “Para poder invitar a expertos o personas que no son autoridades de Gobierno, debe haber acuerdo en la comisión. Si alguien se opone, no van a poder exponer“, puntualizó.

Finalmente, el independiente se refirió a la fallida acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. “El resultado era bastante predecible. Siempre se supo que la oposición se iba a alinear, al igual que el oficialismo“, explicó.

“En el caso del Senado, estaba bastante claro lo que iba a ocurrir. La única sorpresa y la expectación del día de ayer era cómo iba a votar el senador Manuel José Ossandón, que al final se abstuvo”, cerró.