Defensora de la niñez aseguró que ciclo de entrevistas a presidenciables “No votan, pero sí opinan” es una “enorme oportunidad para la infancia y la adolescencia”

Ciudadano ADN conversó con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en el marco de la realización de el ciclo de entrevistas a la y los candidatos presidenciales, No votan, pero sí opinan, espacio levantado por ADN en conjunto a la Defensoría de la Niñez, en el cual se conversarán las propuestas de los presidenciables sobre infancia.

La abogada aseveró que la idea del espacio es escuchar a los niños, niñas y adolescentes y manifestó estar “muy contenta de esta alianza”, ya que “es una enorme oportunidad para la infancia y la adolescencia de Chile”.

“Muchas veces los debates no permiten profundizar muchos temas y los derechos de los niños, niñas y adolescentes requieren de un análisis más profundo, de una conversación que permita ser muy comprensible para ellos y ellas también”, detalló Muñoz.

La defensora, resaltó el hecho que las preguntas que se realizarán en el espacio, no solo viene de adultos, sino que también viene de niños. Es más Muñoz enfatizó en la importancia de las preguntas que vienen “de quienes se encuentran hoy bajo el cuidado del estado, en un sistema proteccional que ha tenido cuestionamientos permanentes por la incapacidad de brindar protección efectiva”.

“Por, para y con los niños”

“La idea es que puedan desarrollar en mayor profundidad aquello que comprometen en virtud de sus programas y que no solo le hablen a los adultos, sino que también le hablen a los propios niños”, estableció la abogada.

Esto pues “salvo a algunas referencias menores en algunos debates, en particular del candidato Boric y entiendo que el candidato Parisi en su campaña, no hemos tenido mayor desarrollo de esos temas”, explicó.

Muñoz estableció que se busca desinstalar la “lógica adultocéntrica” puesto que el “hecho que los niños no voten, no significa que no son destinatarios de las acciones de quién dirige el país“.

La abogada mencionó que lo que haga el gobierno en relación a la niñez, “es un elemento esencial del tipo de país y sociedad que construimos” y agregó que Chile “tiene que construir por, para y con los niños y niñas y adolescentes “.

Conflicto en la macrozona sur

Patricia Muñoz también conversó sobre los sucesos de violencia ocurridos durante esta semana en la macrozona sur, manifestando que “la gravedad de la situación es evidente”.

“No hemos sido lo suficientemente armónicos e integrales para abordar una situación conflictiva que tiene a muchos niños expuestos a violencia delictual y la violencia del estado de manera inaceptable”, precisó la abogada.

La defensora de la niñez hizo un llamado a las autoridades centrales y de la macrozona sur “a poner en el centro los derechos humanos de la población más vulnerable” y a darse cuenta que las acciones y decisiones políticas “terminan afectando muy severamente el desarrollo vital de niños, niñas y adolescentes”.

No vota, pero si opinan

No votan, pero sí opinan, es el nombre del espacio que se transmitirá desde el 8 de noviembre en Radio ADN y que organiza la Defensoría de la Niñez, instancia dedicada de manera exclusiva a hablar sobre niñez y adolescencia.

El primer capítulo de No votan, pero sí opinan se transmitirá a las 10:00 horas, por la señal de Radio ADN en todo el país, además del streaming de ADN.CL y las redes sociales de la Defensoría de la Niñez.

Y el primer invitado será el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, para continuar con Marco Enríquez-Ominami el 9 de noviembre, Eduardo Artés el miércoles 10, Franco Parisi el jueves 11, Gabriel Boric viernes 12 y Yasna Provoste el lunes 15.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, es el único que no confirmó sus participación debido a problemas de agenda.